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Як приготувати ароматний різдвяний пунш

Lite » Їжа 31.12.2018 - 19:07
Як приготувати ароматний різдвяний пунш
Фото: Пунш (vk.com/viputkonos)

Традиційний напій можна приготувати і без додавання алкоголю

Найпоширеніший напій на новорічні і різдвяні свята – це пунш. Вважається, що цей напій був винайдений в Індії і його рецепт був завезений в Англію, а потім і в Європу на початку XVII століття.

Пунш – це збірна назва святкових коктейлів, в які додають алкоголь, фруктові соки і шматочки фруктів. У різних країнах існують свої традиційні рецепти цього коктейлю. На святкових вечірках пунш подається в широких ємностях з плаваючими всередині фруктами, а наливається він спеціальним ковшем.

Як приготувати ароматний різдвяний пунш

Фото: Пунш (pxhere.com)

Представляємо вам рецепт класичного пуншу. Інгредієнти розраховані на 4 порції.

1 склянку міцного чорного чаю
200 мл виноградного соку
цедра 1 апельсина
50 г тростинного цукру
1 ч/л ванільного екстракту
1 ч/л кориці
2 бутона гвоздики
120 мл рому/віскі

Всі інгредієнти, крім алкоголю, помістити в каструлю або сотейник і поставити на вогонь. Довести до кипіння і дати поваритися 2-3 хвилини. Потім відставити і дати настоятися 10-15 хвилин. Після цього додати алкоголь, довести до кипіння і відразу зняти з вогню.

Прикрасити готовий пунш можна журавлиною, часточками яблука, мандаринкою. Подавати можна теплим, розлив по келихах.

Також можна приготувати і безалкогольний пунш, додавши в нього більше чаю та фруктового соку.

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