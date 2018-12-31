Як приготувати ароматний різдвяний пунш

Традиційний напій можна приготувати і без додавання алкоголю
Найпоширеніший напій на новорічні і різдвяні свята – це пунш. Вважається, що цей напій був винайдений в Індії і його рецепт був завезений в Англію, а потім і в Європу на початку XVII століття.
Пунш – це збірна назва святкових коктейлів, в які додають алкоголь, фруктові соки і шматочки фруктів. У різних країнах існують свої традиційні рецепти цього коктейлю. На святкових вечірках пунш подається в широких ємностях з плаваючими всередині фруктами, а наливається він спеціальним ковшем.
Фото: Пунш (pxhere.com)
Представляємо вам рецепт класичного пуншу. Інгредієнти розраховані на 4 порції.
1 склянку міцного чорного чаю
200 мл виноградного соку
цедра 1 апельсина
50 г тростинного цукру
1 ч/л ванільного екстракту
1 ч/л кориці
2 бутона гвоздики
120 мл рому/віскі
Всі інгредієнти, крім алкоголю, помістити в каструлю або сотейник і поставити на вогонь. Довести до кипіння і дати поваритися 2-3 хвилини. Потім відставити і дати настоятися 10-15 хвилин. Після цього додати алкоголь, довести до кипіння і відразу зняти з вогню.
Прикрасити готовий пунш можна журавлиною, часточками яблука, мандаринкою. Подавати можна теплим, розлив по келихах.
Також можна приготувати і безалкогольний пунш, додавши в нього більше чаю та фруктового соку.
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