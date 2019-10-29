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Як припинити заїдати стрес: покрокова інструкція від дієтолога

Lite » Їжа 29.10.2019 - 15:57
Як припинити заїдати стрес: покрокова інструкція від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася порадами х тими, хто худне

Стреси на роботі, стрімкий ритм життя, нерозуміння з домашніми та переживання здатні вибити з колії і призвести до харчового зриву. Рука ніби сама тягнеться до шматочка тортика або шоколадки, коли на душі кішки шкребуть. Як позбутися від поганої звички "гасити" негативні емоції з допомогою нездорової їжі розповіла в Instagram дієтолог Олена Кален. Раніше вона назвала шість звичок, що заважають схуднути.

Сучасне життя невіддільна від стресу. Більшість дівчат звикли заїдати стрес шоколадками, калорійною і жирною їжею. У результаті стрес проходить, а зайві кілограми залишаються.

Складно відразу відмовитися від заїдання, але можна навчитися робити це правильно. Ось покрокова інструкція.

Як припинити заїдати стрес: покрокова інструкція від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Якщо у вас стрес і з'явилося бажання заїсти його, подумайте, чи дійсно ваш стан таке важке, що ви не витримаєте жодної хвилини, щоб не почати їсти? Чи є у вас можливість потерпіти? Якщо так, то скільки? Може 10 хв, а може 20?
  • У той час, який ви для себе взяли, займіться фізичною активністю: тренування, танці, прибирання, перестановка – це допоможе розрядити емоційний накал. Можливо, вам хочеться поплакати або покричати, дозвольте собі це.

Як припинити заїдати стрес: покрокова інструкція від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Ваше завдання — навчитися виражати емоції, а не придушувати їх. Важливо, щоб ці дії тривали не менший того часу, який ви собі взяли.

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