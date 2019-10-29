Як припинити заїдати стрес: покрокова інструкція від дієтолога

Експерт поділилася порадами х тими, хто худне
Стреси на роботі, стрімкий ритм життя, нерозуміння з домашніми та переживання здатні вибити з колії і призвести до харчового зриву. Рука ніби сама тягнеться до шматочка тортика або шоколадки, коли на душі кішки шкребуть. Як позбутися від поганої звички "гасити" негативні емоції з допомогою нездорової їжі розповіла в Instagram дієтолог Олена Кален. Раніше вона назвала шість звичок, що заважають схуднути.
Сучасне життя невіддільна від стресу. Більшість дівчат звикли заїдати стрес шоколадками, калорійною і жирною їжею. У результаті стрес проходить, а зайві кілограми залишаються.
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Складно відразу відмовитися від заїдання, але можна навчитися робити це правильно. Ось покрокова інструкція.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нагадаємо, що нутриціолог Марія Волкова навчила складати індивідуальну схему харчування для схуднення.
Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко показала базову програму-мінімум для схуднення і ЗСЖ.