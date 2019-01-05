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Свята тривають: простий рецепт супу від похмілля

Lite » Їжа 05.01.2019 - 20:28
Свята тривають: простий рецепт супу від похмілля
Фото: Суп від похмілля (instagram.com/easy_dietology_foryou)

Овочі з супу допоможуть відновитися при алкогольній інтоксикації

Після новорічних свят і рясних узливань після застілля, організм вимагає легкої і корисної їжі. Для того, щоб допомогти організму впоратися з алкогольною інтоксикацією, якщо вона є, рекомендується зварити легкий суп. Рецепт такого корисного і швидкого страви опублікувала на своїй сторінці в Instagram дієтолог Тетяна Кірєєва.

"Ну що, свята тривають! Попереду у нас Різдво і Старий Новий Рік, тому зберігайте собі самий швидкий рецепт супу від похмілля", - написала Тетяна.

Свята тривають: простий рецепт супу від похмілляФото: Антипохмільний суп (instagram.com/easy_dietology_foryo)

Для супу вам знадобляться такі продукти:

  • цибуля
  • моркву
  • брокколі
  • гриби
  • сіль за смаком
  • петрушка або кріп
  • цільнозернові хлібці.

Рецепт приготування:

Овочі нарізаємо і кидаємо в киплячу подсоленую воду. Варимо на повільному вогні 7-10 хвилин суп готовий.

Також дієтолог зазначила, що рецепт дуже простий і як раз підходить для ранкової стану після свята. Зате в такому супі зберігаються всі корисні вітаміни і антиоксиданти, які потрібні нашому організму для відновлення після алкогольної інтоксикації. А клітковина, якої багаті овочі і цільнозернові хлібці, допоможе прискорити виведення токсичних речовин.

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