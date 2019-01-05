Свята тривають: простий рецепт супу від похмілля

Фото: Суп від похмілля (instagram.com/easy_dietology_foryou)

Овочі з супу допоможуть відновитися при алкогольній інтоксикації

Після новорічних свят і рясних узливань після застілля, організм вимагає легкої і корисної їжі. Для того, щоб допомогти організму впоратися з алкогольною інтоксикацією, якщо вона є, рекомендується зварити легкий суп. Рецепт такого корисного і швидкого страви опублікувала на своїй сторінці в Instagram дієтолог Тетяна Кірєєва.

"Ну що, свята тривають! Попереду у нас Різдво і Старий Новий Рік, тому зберігайте собі самий швидкий рецепт супу від похмілля", - написала Тетяна.

Фото: Антипохмільний суп (instagram.com/easy_dietology_foryo)

Для супу вам знадобляться такі продукти:

цибуля

моркву

брокколі

гриби

сіль за смаком

петрушка або кріп

цільнозернові хлібці.

Рецепт приготування:

Овочі нарізаємо і кидаємо в киплячу подсоленую воду. Варимо на повільному вогні 7-10 хвилин суп готовий.

Також дієтолог зазначила, що рецепт дуже простий і як раз підходить для ранкової стану після свята. Зате в такому супі зберігаються всі корисні вітаміни і антиоксиданти, які потрібні нашому організму для відновлення після алкогольної інтоксикації. А клітковина, якої багаті овочі і цільнозернові хлібці, допоможе прискорити виведення токсичних речовин.

Читайте також корисний рецепт салату на Різдво.

до Речі, спробуйте приготувати - рецепт різдвяного десерту - французький пряний клафуті з вишнею.