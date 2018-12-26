Свято смаку: курячі стегна з кремом з фети і моркви

Швидка і апетитна страва потребує мінімуму витрат часу, зазначила фуд-блогер Тетяна Кір'янова
Проста і апетитна страва на вечерю, приготування якої займе мінімум часу і порадує гармонійним смаком, стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче побалувати себе і близьких зимовими вечорами. Фуд-блогер Тетяна Кір'янова поділилася в Instagram рецептом апетитних курячих стегон з фетою, бебі-морквою та замороженою спаржею, який виручить тих, хто не хоче довго стояти біля плити, але любить смачно поїсти.
Вона запевняє, що з мінімуму продуктів можна приготувати поживну вечерю без клопоту.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Раніше ми пропонували приготувати пряний різдвяний клафуті з вишнею від шеф-кухаря Євгена Клопотенко, котрий стане окрасою святкового столу.
Також ми ділилися рецептом смачних баклажанів з нутом, бебі-морковью, фенхелем, курагою і апельсинами, який подають з білою кіноа від судді шоу МастерШеф Тетяни Литвинової.
Гостей гарантовано здивують на святковому столі "суши-шуба" від телеведучої Лілії Ребрик. Вона запевняє, що страва не зашкодить фігурі.