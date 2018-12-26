Свято смаку: курячі стегна з кремом з фети і моркви

Фото: курячі стегна з кремом з фети і моркви (instagram.com/kirilife_com)

Швидка і апетитна страва потребує мінімуму витрат часу, зазначила фуд-блогер Тетяна Кір'янова

Проста і апетитна страва на вечерю, приготування якої займе мінімум часу і порадує гармонійним смаком, стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче побалувати себе і близьких зимовими вечорами. Фуд-блогер Тетяна Кір'янова поділилася в Instagram рецептом апетитних курячих стегон з фетою, бебі-морквою та замороженою спаржею, який виручить тих, хто не хоче довго стояти біля плити, але любить смачно поїсти.

Вона запевняє, що з мінімуму продуктів можна приготувати поживну вечерю без клопоту.

Інгредієнти:

курячі стегна — 4 шт.

заморожена спаржа — пару стебел

заморожена бебі-морква — 80 г

сир фета — 100 г

соєвий соус – за смаком

масло — 20 г

винний оцет — 1/2 ст. л.

оливкова олія — 2 ст. л.

сіль, перець

Спосіб приготування:

Курячі стегна помити, посолити, поперчити за смаком, а потім обсмажити з двох сторін на оливковій олії, додавши трохи соєвого соусу. Вміст сковорідки не виливати, а залишити для подальших кулинарних процесів. Заморожену бебі-моркву відварити і облити її холодною водою. З'єднати овоч з фетою. Посолити, поперчити за смаком, додати 1 ст. л. оливкової олії і винного оцту. Фету і моркву перетерти за допомогою блендера. У сковороду, де готувалася курка, додати вершкове масло, обсмажити на ньому заморожену спаржу протягом 2-3 хв. На тарілку вилити соус з моркви і фети, а зверху розмістити курячі стегна і спаржу.

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