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Свято смаку: курячі стегна з кремом з фети і моркви

Lite » Їжа 26.12.2018 - 19:20
Свято смаку: курячі стегна з кремом з фети і моркви
Фото: курячі стегна з кремом з фети і моркви (instagram.com/kirilife_com)

Швидка і апетитна страва потребує мінімуму витрат часу, зазначила фуд-блогер Тетяна Кір'янова

Проста і апетитна страва на вечерю, приготування якої займе мінімум часу і порадує гармонійним смаком, стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче побалувати себе і близьких зимовими вечорами. Фуд-блогер Тетяна Кір'янова поділилася в Instagram рецептом апетитних курячих стегон з фетою, бебі-морквою та замороженою спаржею, який виручить тих, хто не хоче довго стояти біля плити, але любить смачно поїсти.

Вона запевняє, що з мінімуму продуктів можна приготувати поживну вечерю без клопоту.

Інгредієнти:

  • курячі стегна — 4 шт.
  • заморожена спаржа — пару стебел
  • заморожена бебі-морква — 80 г
  • сир фета — 100 г
  • соєвий соус – за смаком
  • масло — 20 г
  • винний оцет — 1/2 ст. л.
  • оливкова олія — 2 ст. л.
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Курячі стегна помити, посолити, поперчити за смаком, а потім обсмажити з двох сторін на оливковій олії, додавши трохи соєвого соусу. Вміст сковорідки не виливати, а залишити для подальших кулинарних процесів.
  2. Заморожену бебі-моркву відварити і облити її холодною водою. З'єднати овоч з фетою. Посолити, поперчити за смаком, додати 1 ст. л. оливкової олії і винного оцту. Фету і моркву перетерти за допомогою блендера.
  3. У сковороду, де готувалася курка, додати вершкове масло, обсмажити на ньому заморожену спаржу протягом 2-3 хв.
  4. На тарілку вилити соус з моркви і фети, а зверху розмістити курячі стегна і спаржу.

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