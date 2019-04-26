Як правильно вибрати вітаміни: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, на які моменти слід звернути увагу

Справді збалансоване і наповнене усіма необхідними організму елементами і нутрієнтами харчування підтримувати досить складно, тому багато вирішують пропити вітаміни в таблетках, особливо в періоди міжсезоння. Звичайно, краще всього звернутися до лікаря, який точно підкаже, що саме і скільки вам необхідно. Якщо ж поки такої можливості немає, зверніть увагу на деякі важливі моменти. Про них лікар-дієтолог Катерина Павлова розповіла у своєму Instagram.

Отже, як правильно вибрати вітаміни:

Намагайтеся вибирати максимально свіжі вітаміни, терміном придатності не більше декількох місяців.

Купуйте фірми, в яких ви впевнені, з ім'ям, що добре зарекомендувало себе. Мені подобається Thorn, Metagenics, Doctors best, Garden of life, трохи нижче рівнем, але теж гарні Now, Solgar.

Дивіться склад, особливо мультивітамінів - метали повинні бути в хелатних, добре засвоюваних формах. Хелат - це з'єднання з амінокислотою. Наприклад цитрат магнію, заліза глицинат.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Метали не повинні бути у вигляді неорганічних сполук - оксид цинку, сульфат марганцю. Цим грішать наші Бади в аптеці і багато мультивітамінів, які пишуть у складі суміш (і обмежений і неорганічне з'єднання). А відсоток того й іншого невідомий.

Дивіться дозування і кількість капсул в день. Мінус комплексів - деяких компонентів там може бути більше, ніж вам треба, а деякі взагалі не додано. Особливо при прийомі комплексів для вагітних дивіться на це.

Фолієва кислота бажана у вигляді фолата (метилфолат), звичайна фолієва в активну форму фолата у вашому організмі може і не перетворитися. Таким грішать багато комплекси. А в цілому, добре коли всі вітаміни групи В вживаються разом і в подібних дозах (якщо є показання).



Ілюстративне фото (pexels.com)

Норми RDA - денна норма вітаміну у відсотку, написана на упаковці. Вона розраховується не для поліпшення здоров'я, а для запобігання дефіциту вітаміну. Цинги, бери-бери і інших серйозних авітамінозів, про які ви читали на біології. Це минимальнейшая доза, нижче якої не можна впасти.

Але й дива від неї чекати не варто. Тому не лякайтеся цифр у 1000% вітаміну в день. Якщо звичайно він вам показаний.

Намагаємося вибирати необхідне по своїх аналізах та симптомах, а не п'ємо все підряд.

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