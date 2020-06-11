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Как правильно выбрать сезонные фрукты: диетолог поделилась ценными советами

Lite » Еда 11.06.2020 - 12:37
Как правильно выбрать сезонные фрукты: диетолог поделилась ценными советами
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке сезонных фруктов и ягод

В первый месяц лета хочется наброситься на фрукты и ягоды, ведь по этим сочным дарам природы мы успели соскучиться за период долго межсезонья. Но нужно помнить, про сезонность, ведь плоды выращенные вне сезона, как правило, активно обрабатывают пестицидами, а значит вреда от них будет больше, чем пользы. Диетолог Светлана Никитчук научила правильно выбирать фрукты и ягоды в первый месяц лета и дала в Instagram полезные советы.

Июнь - месяц клубники, вишни, черешни и абрикосов. При этом сейчас лучше брать ягоду, а абрикосы к концу месяца, сезон абрикосов продлится еще до середины лета.

Несколько советов, чтобы выбрать хорошую ягоду. Это показатели свежей ягоды, собранной вовремя и не начавшей бродить:

- Плоды должны быть сухими
- Листики черенка клубники не должны прилегать к плоду, а отставать от него
- Черенок черешни и вишни должен быть зеленым и свежим
- Запах, особенно у клубники, повышает шанс отведать сладкую ягоду.

Как правильно выбрать сезонные фрукты: диетолог поделилась ценными советами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К сожалению, содержание нитратов определить на глаз без прибора не получится. Однако можно уменьшить их содержание, замочив ягоду и фрукты в воде минут на 20. В воду можно добавить сок лимона, он поможет растворить химикаты, которые скапливаются на поверхности плода. После этого тщательно промыть плоды проточной водой. Яблоки и другие твердые фрукты можно даже потереть мягкой щеточкой.

И не стоит покупать фрукты вдоль трассы, даже если они были выращены далеко от нее, простояв целый день у обочины, они, скорее всего, пропитались выбросами.

Как правильно выбрать сезонные фрукты: диетолог поделилась ценными советами
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сейчас самое время заморозить свежие сезонные фрукты, зимой они принесут больше пользы, чем магазинные. А пару ягод клубники можно использовать для маски лица, шеи, кожи груди.

Ранее диетолог Татьяна Дик перечислила продукты, которые можно есть вечером и на ночь.

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Автор: Ольвия Агаркова

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
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