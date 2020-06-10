Долой мифы: диетолог рассказала, что можно есть на ужин и перед сном

Иллюстративное фото (pexels.com)

Не верьте мифам про ужин до 6 вечера и подобным утверждениям

Вокруг того, что и когда можно и нельзя есть на ночь, чтобы не поправиться, ходит немало мифов и заблуждений. Диетолог Татьяна Дик на своей странице в Instagram решила их развенчать и рассказала, что же можно употреблять вечером без вреда для фигуры.

Эксперт отмечает, что можно есть ВСЕ, что в рамках вашего КБЖУ. Разумеется, не нужно весь день не есть углеводы, чтобы съесть их все перед сном, лучше всего - это распределить белки, жиры, углеводы примерно равномерно на все приемы пищи.

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Углеводы есть на ночь можно!

Фитнес-гуру или псевдодиетологи часто пишут, мол, углеводы нам не нужны, так как ночью энергия нам не нужна. Пффф..нужна, ещё и как, ведь есть не только ВАША в них необходимость, но и вашего организма, а он работает 24/7.

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Сладкое. Даже если вы съели в РАМКАХ своей КБЖУ мороженое/шоколадку/печенье и т.д. - вы не поправитесь. Углеводы сразу вступают в работу и через несколько часов в них снова возникнет потребность.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Ужинать лучше за 2-3 часа до сна. Комфортнее раньше - ради Бога. Но забудьте о ужине в 5,6 вечера или с заходом солнца, первой звездой и т.д. Если вы ложитесь в 9, то конечно, но если в 2 ночи - то ужин в 18:00 будет ошибкой.

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Каши, хлеб, творог, мясо, яйца МОЖНО есть на ужин!

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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Ужин - такой же важный приём пищи, как и завтрак, и пропускать его не нужно. Он обеспечит вам хороший сон, и избавит от желания проснуться ночью и съесть слона.

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Помните, что виной лишнего веса является употребление сверх нормы любого из нутриентов, а не конкретного продукта. Ваши глаза видят печенье, а организм углеводы, жиры, белок и витамины с минералами.

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Избегайте фастфуд, алкоголь, большое количество газировки на ужин, впрочем это нужно избегать всегда.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Важна ПРАВИЛЬНАЯ калорийность (не 800,1000 или 1500 ккал, а та, которая необходима непосредственно ВАМ!) и баланс БЖУ.

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Автор: Lite