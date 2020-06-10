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Интервальное голодание: диетолог раскрыла правду о влиянии на здоровье модной диеты

Lite » Еда 10.06.2020 - 08:37
Интервальное голодание: диетолог раскрыла правду о влиянии на здоровье модной диеты
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как интервальное голодание влияет на организм

Интервальное или периодическое голодание (ИГ) – это одна из самых популярных диетологических схем, используемых в последнее время. Диетолог Ольга Безугла в Instagram предложила разбираться, что это и в чем польза такого принципа питания.

Суть ИГ в том, чтобы разделить неделю или сутки на два периода. В течение определенных часов или дней нельзя есть ничего, но зато остальное время считается “пищевым окном” – периодом, когда кушать можно все, получается просто едим и не едим .

Наиболее популярны 3 режима интервального голодания:

  • 16/8 – 16 часов голода и 8 часов “пищевого окна” на постоянной основе или периодически 1-2 раза в неделю
  • Суточный – голодание на протяжение 24 часов, периодичность 1-2 раза в неделю;
  • 5:2 – 5 дней в неделю вы питаетесь как обычно, а два дня ограничиваетесь 600 ккал в сутки.

Интервальное голодание: диетолог раскрыла правду о влиянии на здоровье модной диеты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Одной из главных функций ИГ является запуске процесса аутофагии, то есть “самоочищения организма", что позволяет нам существенно начать улучшать свое здоровье уже сегодня, плюс к тому же при регулярном ИГ имеем:

  • Влияние на углеводный обмен: снижение уровня инсулина и улучшает течение сахарного диабета 2 типа;
  • Влияние на жировой обмен: снижение холестерина и триглициредов, замедление развития атеросклероза, повышение уровня кетоновых тел, которые организм использует вместо глюкозы;
  • Влияние на гормональную регуляцию: стимулирует выделение гормона роста и норадреналина;⠀

Интервальное голодание: диетолог раскрыла правду о влиянии на здоровье модной диеты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Уменьшение оксидативного стресса, замедление течения ряда хронических заболеваний;
  • Увеличение продолжительности жизни;
  • Влияние на сердечно-сосудистую систему: нормализация АТ ;
  • Влияние на легочную систему: уменьшение воспаления у пациентов с бронхиальной астмы;⠀
  • Влияние на опорно-двигательную систему: суставы дольше остаются "рабочими" (улучшается течение ревматоидного артрита).
  • Улучшение когнитивных способностей: нейроны головного мозга работают активнее и сохраняют жизнеспособность дольше.

Интервальное голодание: диетолог раскрыла правду о влиянии на здоровье модной диеты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Спект позитивного влияния ИГ достаточно велик. Но невозможно упустить и то, что при использовании ИГ мы заметно стройнеем, так как жировая ткань активно разрушается, что доказано не раз научными исследованиями.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова перечислила топ-5 бесполезных пищевых привычек, от которых следует избавиться.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины похудениедиетолог
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