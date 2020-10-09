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Повысит ценность и подарит разнообразие: диетолог раскрыла секреты правильного и вкусного приготовления пищи

Пятница 09 октября 2020 13:48
Повысит ценность и подарит разнообразие: диетолог раскрыла секреты правильного и вкусного приготовления пищи
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог дала ценные советы новичкам

Готовить вкусно и полезно, да еще и не тратить много времени у плиты – мечта любой худеющей хозяйки. Но что же надо знать новичкам, которые всерьез решили не только разнообразить здоровое меню, но сделать его витаминным и сбалансированным? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Татьяна Лакуста.

Что главное нужно знать о приготовлении еды? Четыре составляющие вкусных и полезных блюд помогут их сделать не только полезными, но и разнообразить вкус.

Нутритивная ценность

Мы должны понимать не только то, как себя накормить, но и как обеспечить организм максимумом ценных питательных веществ. Например, завтрак из геркулеса с курагой и цукатами — это еда очень высокой гликемической нагрузки, с большим объемом углеводов и быстрой энергии.

Повысит ценность и подарит разнообразие: диетолог раскрыла секреты правильного и вкусного приготовления пищи
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но к этой каше можно добавить семечек льна, кунжута (источник кальция, клетчатки, жирных омега-кислот), ягод (биофлавоноиды, пектин, витамин С, рутин, магний), орехов (магний, кальций, растительный белок, селен, калий). Это повысит ее ценность.

Быстрота приготовления

Современный темп жизни подталкивает к минимальной вовлеченности в процесс готовки. Длинные рецепты требуют многократной обработки продуктов. Так происходит, например, с голубцами, пирогами с мясом, консервированными зимними салатами. В процессе приготовления витамины и минералы теряются, пищевые жиры окисляются, что обедняет готовую пищу.

Вкусовая гамма

Повысит ценность и подарит разнообразие: диетолог раскрыла секреты правильного и вкусного приготовления пищи
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отошло в прошлое представление о здоровой еде как скучной, безвкусной, однообразной. В современном питании приветствуются сочетание вкусов, цвета и консистенции продуктов. Они вовлекают разнообразные рецепторы, вызывают больший эмоциональный отклик от еды.

Сбалансированность

Каждый прием пищи должен быть приближен к тарелке сбалансированного питания. Понятия раздельного питания и несовместимых продуктов давно в прошлом.

Какие главные правила готовки нужно знать новичку?

  • пищевая безопасность — размораживать продукты в холодильнике;
  • для более быстрого приготовления мяса и рыбы мариновать их за пару часов или с вечера;
  • замачивать крупы, бобовые перед приготовлением — это ускорит приготовление и снизит количество антинутриентов;

Повысит ценность и подарит разнообразие: диетолог раскрыла секреты правильного и вкусного приготовления пищи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • комбинировать различные растительные и животные масла — так состав жирных кислот в блюде будет богаче;
  • хранить растительное масло в холодильнике или темном шкафу с закрученной крышкой, чтобы защитить от окисления;
  • ознакомиться с понятием "точка дымления масла" и готовить на маслах с хорошей термостойкостью: оливковом, топленом, масле авокадо.

Напомним, что ранее эксперт по правильному питанию, нурициолог Катя Медушкина, рассказала, какой хлеб выбирать худеющим.

Кстати, диетолог Ольга Безугла озвучила рацион для мозговой активности.

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