Підвищить цінність і подарує різноманітність: дієтолог розкрила секрети правильного і смачного приготування їжі

Дієтолог дала цінні поради новачкам
Готувати смачно і корисно, та ще й не витрачати багато часу біля плити – мрія будь-якої господині, що худне. Але що ж треба знати новачкам, які всерйоз вирішили не тільки урізноманітнити здорове меню, але зробити його вітамінним і збалансованим? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Тетяна Лакуста.
Що головне потрібно знати про приготуванні їжі? Чотири складові смачних і корисних страв допоможуть зробити їх не тільки корисними, але й урізноманітнити смак.
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Нутритивная цінність
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Ми повинні розуміти не тільки те, як себе нагодувати, але й забезпечити організм максимумом цінних поживних речовин. Наприклад, сніданок з геркулесу з курагою і цукатами — це їжа дуже високою глікемічний навантаження, з великою кількістю вуглеводів і швидкої енергії.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Але до цієї каші можна додати насіння льону, кунжуту (джерело кальцію, клітковини, жирних омега-кислот), ягоди (біофлавоноїди, пектин, вітамін С, рутин, магній), горіхи (магній, кальцій, рослинний білок, селен, калій). Це підвищить її цінність.
Швидкість приготування
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Сучасний темп життя підштовхує до мінімальної залученості в процес готування. Довгі рецепти вимагають багаторазової обробки продуктів. Так відбувається, наприклад, з голубцями, пирогами з м'ясом, консервованими зимовими салатами. У процесі приготування вітаміни і мінерали губляться, харчові жири окислюються, що збіднює готову їжу.
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Смакова гамма
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Відійшло в минуле уявлення про здорову їжу як нудну, без смаку, одноманітну. У сучасному харчуванні вітаються поєднання смаків, кольору і консистенції продуктів. Вони залучають різноманітні рецептори, викликають більший емоційний відгук від їжі.
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Збалансованість
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Кожний прийом їжі повинен бути наближений до тарілці збалансованого харчування. Поняття роздільного харчування і несумісних продуктів давно в минулому.
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Які головні правила готування потрібно знати новачку?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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