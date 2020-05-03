Как не поправиться в сезон шашлыков: эксперт поделилась хитростями

Нутрициолог рассказала, как не отказывать себе в лакомстве шашлыками и при этом не бояться за фигуру
На карантине вы или нет, а на шашлыки рано или поздно пойдете. Как же упустить такую погоду? У многих есть дачи, где и на карантине вполне можно побаловаться шашлыками. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее расписала правильный режим дня для похудения, рассказала в своем Instagram, как правильно ходить на шашлыки без вреда для фигуры.
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Эксперт перечислила, каким продуктам стоит отдавать предпочтение - при этом на вкус правильные шашлыки ничуть не хуже.
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1. Выбираем мясо. Подходят курица, индейка, говядина, телятина. Старайтесь выбирать кусочки без жировой прослойки.
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2. Рыбу можно любых сортов. Обалденно приготовить в фольге на решетке.
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3. Готовим маринад. Для правильного маринада подходят: кефир, соевый соус, уксус, минералка. Добавляйте много зелени и лука.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Техника безопасности в шашлычный день:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Соблюдайте эти простые советы и сезон шашлыков не ударит по талии!
Напомним, диетолог Наталья Макиенко познакомила с азами правильной сочетаемости продуктов.