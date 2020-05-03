Як не поправитися у сезон шашликів: експерт поділилася хитрощами

На карантині ви чи ні, а на шашлики рано чи пізно підете. Як же упустити таку погоду? У багатьох є дачі, де і на карантині цілком можна поласувати шашликами. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розписала правильний режим дня для схуднення, розповіла у своєму Instagram, як правильно ходити на шашлики без шкоди для фігури.

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Експерт перерахувала, яким продуктам варто віддавати перевагу - при цьому на смак правильні шашлики нітрохи не гірше.

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1. Вибираємо м'ясо. Підходять курка, індичка, яловичина, телятина. Намагайтеся вибирати шматочки без жирового прошарку.

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2. Рибу можна будь-яких сортів. Чудово приготувати у фользі на решітці.

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3. Готуємо маринад. Для правильного маринаду підходять: кефір, соєвий соус, оцет, мінералка. Додавайте багато зелені та цибулі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Техніка безпеки в шашличний день:

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Заздалегідь подбайте про наявність правильних закусок на шашличному столі. Купуйте свіжі овочі, зелень, цільнозернового хліба.

Подбайте про правильні соуси. Покупні соуси збільшують калорійність вдвічі. Збийте свіжі томати в блендері, додайте солі, часнику, перцю. Смачно і швидко!

Дотримуйтеся звичного раціону харчування в цей день. Пийте воду, їжте кожні три години.

Не збирайте місце для шашликів. Інакше, голод буде звірячим.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Гості продовжують їсти, навіть коли наїлися. А ми знаємо, що нашому тілу це не сподобається. Зупиніться! Їжте овочі!

Пам'ятаємо про воду! Візьміть з собою! Пийте! Вода дає почуття наповненості шлунка і зайвий шматок в горло не піде.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дотримуйтесь цих простих порад і сезон шашликів не вдарить по талії!

Нагадаємо, дієтолог Наталія Макієнко познайомила з азами правильної сполучуваності продуктів.