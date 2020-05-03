Як не поправитися у сезон шашликів: експерт поділилася хитрощами

Нутриціолог розповіла, як не відмовляти собі в ласощах шашликами і при цьому не боятися за фігуру
На карантині ви чи ні, а на шашлики рано чи пізно підете. Як же упустити таку погоду? У багатьох є дачі, де і на карантині цілком можна поласувати шашликами. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розписала правильний режим дня для схуднення, розповіла у своєму Instagram, як правильно ходити на шашлики без шкоди для фігури.
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Експерт перерахувала, яким продуктам варто віддавати перевагу - при цьому на смак правильні шашлики нітрохи не гірше.
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1. Вибираємо м'ясо. Підходять курка, індичка, яловичина, телятина. Намагайтеся вибирати шматочки без жирового прошарку.
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2. Рибу можна будь-яких сортів. Чудово приготувати у фользі на решітці.
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3. Готуємо маринад. Для правильного маринаду підходять: кефір, соєвий соус, оцет, мінералка. Додавайте багато зелені та цибулі.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Техніка безпеки в шашличний день:
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Дотримуйтесь цих простих порад і сезон шашликів не вдарить по талії!
Нагадаємо, дієтолог Наталія Макієнко познайомила з азами правильної сполучуваності продуктів.