Поможет снизить аппетит и вес: диетолог рассказала о полезном крахмале

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт привела аргументы в пользу крахмала

Крахмал —распространенный углевод, которого худеющие боятся как огня. А зря, ведь он может быть полезен и стать помощником в снижении веса. Как это происходит рассказала диетолог Ольга Безугла.

Крахмал полезный и нам его можно есть. Тут не картошкой единой:

кукуруза;

морковь;

свекла;

топинамбур;

фасоль;

осенняя тыква;

корни сельдерея;

петрушка;

горох;

кабачок;

патиссоны;

баклажаны;

бананы и т.д.

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Плохая новость - крахмал, это углеводы. Порция картошки, крахмал тут же начинает свое перевоплощение в молекулы глюкозы, а как нам известно, это прямой и легкий путь к лишнему весу.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хорошая новость! Не каждый крахмал плохой! Есть такой, который проходит весь путь пищеварительной системы и остается практически не тронутым, он не переваривается, не всасывается и совершенно не вредит организму! Новость? Знакомьтесь - резистентный крахмал!

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Почему он так важен? Принцип работы крахмала, родственна с клетчаткой. Попадая целым и невредимым в толстый кишечник, он обеспечивает отличную питательную среду для полезных бактерий. А вот от разнообразия и количества этих бактерий зависит и наше здоровье и жизнь.

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Количество бактерий в нас, в 10 раз больше, чем наших клеток, а каждая бактерия в сотни раз меньше нашей клетки. В кишечнике живет почти полтора килограмма "голодных" бактерий, эта многомиллионная армия требует "еды" - клетчатки и устойчивого крахмала в т.ч. Поэтому мы так часто слышим о пользе клетчатки.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Главная "фишка" резистентного крахмала – он не превращается в сахар, как привычные углеводы, он медленно расщепляясь , доходит до толстой кишки, где служит источником пищи для бактерий, и не влияет на калорийность рациона и уровень инсулина. Резистентный крахмал может способствовать снижению аппетита и веса.

Пользуемся правилом: в сырой еде устойчивого крахмала больше, а значит готовить нужно быстро и просто, чтобы сохранить витамины, и наш крахмал.

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Если Вам уж совсем не терпится съесть что-то крахмалистое - ешьте холодным. В холодной пище резистентного крахмала меньше. Если очень хочется картошки – то лучше съесть охлажденную.Приготовление и последующее охлаждение картофеля приводит к почти двукратному увеличению резистентного крахмала.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Шаевская перечислила продукты, ускоряющие метаболизм.