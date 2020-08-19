Допоможе знизити апетит та вагу: дієтолог розповіла про корисний крохмал

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт навела аргумент на користь крохмалу

Крохмаль - поширеный вуглевод, який ті, хто худне бояться як вогню. А дарма, адже він може бути корисний і стати помічником в зниженні ваги. Як це відбувається розповіла дієтолог Ольга Безугла.

Крохмаль корисний і нам його можна їсти. Тут не картоплею єдиною:

кукурудза;

морква;

буряк;

топінамбур;

квасоля;

осінній гарбуз;

коріння селери;

петрушка;

горох;

кабачок;

патисони;

баклажани;

банани і т.д.

Погана новина - крохмаль, це вуглеводи. Порція картоплі, крохмаль відразу починає своє перевтілення в молекули глюкози, а як нам відомо, це прямий і легкий шлях до зайвої ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Хороша новина! Не кожен крохмаль поганий! Є такий, який проходить весь шлях травної системи і залишається практично не зворушеним, він не перетравлюється, не всмоктується і абсолютно не шкодить організму! Новина? Знайомтеся - резистентний крохмаль!

Чому він такий важливий? Принцип роботи крохмалю, споріднена з клітковиною. Потрапляючи цілим і неушкодженим в товстий кишечник, він забезпечує відмінну живильне середовище для корисних бактерій. А ось від різноманітності та кількості цих бактерій залежить і наше здоров'я і життя.

Кількість бактерій в нас, в 10 разів більше, ніж наших клітин, а кожна бактерія в сотні разів менше нашої клітини. У кишечнику живе майже півтора кілограма "голодних" бактерій, ця багатомільйонна армія вимагає "їжі" - клітковини і стійкого крохмалю в т.ч. Тому ми так часто чуємо про користь клітковини.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Головна "фішка" резистентного крохмалю - він не перетворюється в цукор, як звичні вуглеводи, він повільно расщепляясь, доходить до товстої кишки, де служить джерелом їжі для бактерій, і не впливає на калорійність раціону і рівень інсуліну. Резистентний крохмаль може сприяти зниженню апетиту і ваги.

Користуємося правилом: в сирої їжі стійкого крохмалю більше, а значить готувати потрібно швидко і просто, щоб зберегти вітаміни, і наш крохмаль.

Якщо Вам вже зовсім не терпиться з'їсти щось крохмалисті - їжте холодним. У холодній їжі резистентного крохмалю менше. Якщо дуже хочеться картоплі - то краще з'їсти охлажденную.Пріготовленіе і подальше охолодження картоплі призводить до майже дворазового збільшення резистентного крохмалю.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Шаевская перерахувала продукти, що прискорюють метаболізм.