Какие продукты ускоряют метаболизм: полезный список от диетолога

Диетолог перечислила продукты, которые помогут похудеть вкусно и безопасно
Ключ к быстрому похудению — ускорение метаболизма, а значит и сжигания энергии, на начальных этапах диеты и препятствие его торможению на поздних этапах. Да и в целом быстрый обмен веществ снижает вероятность набора лишнего веса. Помочь улучшить и ускорить его могут повседневные натуральные продукты, списком которых поделилась диетолог Ольга Шаевская.
Еда, которая ускоряет метаболизм:
Белки:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Овощи:
Фрукты и ягоды:
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Зерновые:
Жидкости:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Масла:
Другие продукты:
Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала об основах сбалансированного и разнообразного здорового питания.