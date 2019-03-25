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Допоможе залишатися молодими: дієтолог розповіла про важливий мікроелемент в раціоні

Lite » Їжа 25.03.2019 - 14:29
Допоможе залишатися молодими: дієтолог розповіла про важливий мікроелемент в раціоні
Ілюстративне фото (pexels.com)

Світлана Фус запевняє, що уникнути заблевания крові можна завдяки раціону, багатого залізом

Професійний дієтолог Світлана Фус запевняє, що залізо – життєво важливий мікроелемент, який здатний вберегти організм від важких недуг. Крім того, він просто необхідний для того, щоб відчувати себе енергійними і повними сил. Про те, в яких продуктах міститься залізо і в якій кількості їх варто вживати в раціон експерт розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Вона підкреслила, що нестача цього мікроелемента небезпечна розвитком досить поширеного захворювання – анемія або малокрів'я. Йому більше всього схильні жінки і діти.

"Цей елемент в першу чергу допомагає підтримувати в нормі рівень гемоглобіну і кількість еритроцитів. При низькому рівні гемоглобіну ми страждаємо від кисневого голодування, так як процес насичення тканин киснем проходить дуже мляво", - пояснила фахівець.

Допоможе залишатися молодими: дієтолог розповіла про важливий мікроелемент в раціоні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, що кількість заліза в організмі безпосередньо пов'язано з хорошим самопочуттям і працездатністю.

"Вона допомагає дітям рости здоровими і сильними, а дорослим залишатися молодими і енергійними. Хвороблива блідість, ламкість нігтів, випадання волосся, млявість, сонливість, запаморочення - типовий портрет володаря анемії та дефіциту заліза", - описала вона.

За її словами, найпоширеніша причина розвитку малокрів'я – це низький вміст заліза в меню і його погане засвоєння за рахунок неправильного раціону.

"Якщо анемія вже "в наявності", тільки з допомогою правильного харчування її вилікувати важко. Відновити виникший дефіцит потрібно препаратами заліза. Їх призначає лікар індивідуально з урахуванням усіх факторів (у т. ч. рівня гемоглобіну і феритину - білка, який з'єднаний з залізом, по ньому судять про запаси заліза в організмі)", - застерегла дієтолог.

Допоможе залишатися молодими: дієтолог розповіла про важливий мікроелемент в раціоні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Щоб уникнути недуги Фус запропонувала розібрати на "сорти" заліза, яке присутнє в різних продуктах харчування.

"Продукти можуть містити залізо у "гемовій" і "негемовій" формах. Перший варіант можна знайти в продуктах тваринного походження (яловичині, печінці, птиці, рибі). Воно легко засвоюється. А "негемове" залізо можна отримати з рослинної їжі - хліба, гречки, гранатів, гарбуза, зелених овочів", - заявила вона.

Фахівець зазначила, що важливим показником є те, що , скільки організм засвоїть заліза. Так, з тварин продуктів залізо засвоюється на 30%, з рослинних - 1-10%.

Допоможе залишатися молодими: дієтолог розповіла про важливий мікроелемент в раціоні

Ілюстративне фото (pexels.com)

"Саме з цієї причини не рекомендується вегетаріанська дієта - іноді вона не містить достатньої кількості заліза і через кілька років повної відмови від м'яса може розвинутися анемія!" - пояснила фахівець.

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