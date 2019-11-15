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Как помочь организму во время болезни с помощью питания: советы диетолога

Lite » Еда 15.11.2019 - 14:32
Как помочь организму во время болезни с помощью питания: советы диетолога
Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.fus)

Светлана Фус рассказала, какое питание поможет вам быстрее выздороветь

В период вирусных заболеваний важно, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным. Профессиональный диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала, как правильно сочетать еду и тренировки, дала полезные рекомендации о правильном питании во время болезни. Об этом она поведала на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что чтобы защитить себя от вирусов, необходимы аскорбиновая, лимонная и другие органические кислоты, витамин Е, цинк, селен, медь, марганец, йод, железо. Сочетание этих элементов делает иммунитет более сильным. Однако не стоит буквально “пичкать” себя витаминами, так как организм можно попросту перегрузить.

Как помочь своему организму во время болезни:

Ограничьте сладкое.

Глюкоза - хорошая питательная среда для болезнетворных микробов. Кроме того, когда сладкого много в рационе, ослабляется работа главного имунного органа - кишечника, а точнее кишечной флоры. Поэтому не следует разводить сладкое малиновое варенье в воде и пить его во время простуды, думая, что такой напиток принесет пользу.

Как помочь организму во время болезни с помощью питания: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ешьте кашу.

Овсянка, гречка, рис нешлифованный богаты на селен, который помогает организму сопротивляться вирусам. ⠀

Добавляйте в блюда чеснок.

Аллоцин, который содержится в чесноке, обладает противомикробным действием.

Как помочь организму во время болезни с помощью питания: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)


Добавляйте источники аскорбиновой кислоты в питание.

Цитрусовые, замороженные ягоды - хороший источник витамина С. Но помните, в первые дни болезни, особенно когда горло воспалено, кислоты этих фруктов могут негативно влиять на слизистую горла, раздражая ее. Выбирайте менее кислые фрукты, например, киви. В 2-х шт. киви содержится больше половины суточной нормы витамина С.

Как помочь организму во время болезни с помощью питания: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Употребляйте приготовленные овощи.

Вместе с крупами эти продукты дадут много клетчатки, которая является натуральным природным сорбентом и поможет быстрее освобождать организм от токсинов.

Пейте больше чистой воды (комнатной температуры) и дайте себе хорошо отдохнуть!

Как помочь организму во время болезни с помощью питания: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

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