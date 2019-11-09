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Два в одном: топ-5 согревающих перекусов для холодного времени года

Lite » Еда 09.11.2019 - 08:37
Два в одном: топ-5 согревающих перекусов для холодного времени года
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чему отдать предпочтение в межсезонье

Здоровые перекусы зимой и летом могут отличаться, ведь в холодное время непременно хочется чего-то согревающего, но без ущерба для фигуры. О том, какие варианты блюд предпочесть между основными приемами пищи в межсезонье рассказала диетолог-консультант Лора Филиппова, которая дала советы по уходу за телом в период похудения. Она представила в Instagram топ-5 рецептов идеальных осенне-зимних перекусов.

В зимний период хочется полакомиться не только чем-то сытным и утоляющим чувство голода, но и получить бонус в виде согревающего эффекта.

Топ-5 идеальных перекусов в холодное время:

  • дольки фруктов посыпать корицей + травяной чай
  • запеченное яблоко + орехи + 2-3 л. творога
  • кофе + ч. л. меда + нежирный сыр
  • запеченная тыква + 2 ч. л. кунжута + немного жидкого меда
  • полоска черного шоколада + белый сыр + травяной чай

Два в одном: топ-5 согревающих перекусов для холодного времени года

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также эксперт научила правильно выбирать продукты для здорового полноценного меню вне зависимости от времени года.

Почему же одни люди находят кучу полезных продуктов, а другие в этом же магазине покупают одни снеки?

Фокус внимания! Куда он направлен? Люди, у которых нет привычки на постоянной основе выбирать полезные продукты, нет понимания принципов формирования сбалансированной тарелки на один прием пищи, нет навыков здорового рационального питания, просто не видят эти продукты в магазине.

Два в одном: топ-5 согревающих перекусов для холодного времени года

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что же делать? Тренировать осознанность в еде, составить список полезных продуктов, которые вам нравятся, перед походом в магазин, задавать себе вопрос "что хорошего даст мне эта еда?", постепенно вводить правильные пищевые привычки в свой образ жизни навсегда.

Ранее диетолог Ольга Усенко научила правильно взвешиваться.

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