ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як допомогти організму під час хвороби за допомогою харчування: поради дієтолога

Lite » Їжа 15.11.2019 - 14:32
Як допомогти організму під час хвороби за допомогою харчування: поради дієтолога
Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.fus)

Світлана Фус розповіла, яке харчування допоможе вам швидше одужати

У період вірусних захворювань важливо, щоб харчування було різноманітним і збалансованим. Професійний дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла, як правильно поєднувати їжу і тренування, дала корисні рекомендації про правильне харчування під час хвороби. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Експерт зазначила, що щоб захистити себе від вірусів, необхідні аскорбінова, лимонна та інші органічні кислоти, вітамін Е, цинк, селен, мідь, марганець, йод, залізо. Поєднання цих елементів робить імунітет більш сильним. Однак не варто буквально "напихати" себе вітамінами, так як організм можна просто перевантажити.

Як допомогти своєму організму під час хвороби:

Обмежте солодке.

Глюкоза - хороше живильне середовище для хвороботворних мікробів. Крім того, коли багато солодкого в раціоні, послаблюється робота головного імунного органу - кишечника, а точніше кишкової флори. Тому не слід розводити солодке малинове варення у воді і пити його під час застуди, думаючи, що такий напій принесе користь.

Як допомогти організму під час хвороби за допомогою харчування: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Їжте кашу.

Вівсянка, гречка, рис нешліфований багаті на селен, який допомагає організму протистояти вірусам. ⠀

Додавайте до страв часник.

Аллоцин, який міститься в часнику, володіє протимікробною дією.

Як допомогти організму під час хвороби за допомогою харчування: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)


Додавайте джерела аскорбінової кислоти в харчування.

Цитрусові, заморожені ягоди - хороше джерело вітаміну С. Але пам'ятайте, що в перші дні хвороби, особливо коли запалене горло, кислоти цих фруктів можуть негативно впливати на слизову оболонку горла, дратуючи її. Вибирайте менш кислі фрукти, наприклад, ківі. В 2-х шт. ківі міститься більше половини добової норми вітаміну С.

Як допомогти організму під час хвороби за допомогою харчування: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вживайте приготовані овочі.

Разом з крупами ці продукти дадуть багато клітковини, яка є натуральним природним сорбентом і допоможе швидше звільняти організм від токсинів.

Пийте більше чистої води (кімнатної температури) і дайте собі добре відпочити!

Як допомогти організму під час хвороби за допомогою харчування: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Олена Кален розповіла про продукти –провокатори почуття голоду.

Причини харчових зривів і як з ними боротися: поради від дієтолога тим, що худнуть Продукти–провокатори апетиту: експерт поділилася корисним списком
Новини України здоровое питаниедієтологСветлана Фус
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся