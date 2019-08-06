Користь чи шкода? Дієтолог розкрила всю правду про підсолоджувачі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чим краще замінити цукор

Вживаючи цукрозамінники замість цукру, багато хто щиро вважає, що обрали гідну альтрнативу улюбленим солодощам, яка допоможе не тільки утамувати бажання з'їсти щось смачне, але при цьому не набрати зайву вагу. Дієтолог Алла Манайкина стверджує, що це поширена помилка. На своїй сторінці в Instagram вона пояснила, чому підсолоджувачі небезпечні для здоров'я і фігури, а також розповіла, чим краще замінити цукор.

Нам звідусіль кажуть, що цукор - це зло, і ми всіляко намагаємося його замінити підсолоджувачами, але наскільки це краще? Чим небезпечні нехарчові штучні підсолоджувачі?

По-перше, змінюють кишковий мікробіом, вбиваючи хороші бактерії і викликає надмірний ріст поганих.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

По-друге, молекулярна структура некалорийного підсолоджувача підключається до цукрового порту на смакові рецептори (смакові рецептори, що розпізнають солодкість, займають дві третини площі мови) і посилає в мозок такий же сігал задоволення, як і справжній цукор. Потім, коли калорії з "цукру" не з'являються в крові не виявляються глюкозними рецепторами мозку, мозок відчуває, що його обдурили. Він дуже злиться на те, що цукор насправді в кров не надійшов, і змушує вас шукати нові солодощі.



Ціла лавина досліджень підтверджують, що замість того, щоб допомагати скидати вагу, штучні підсолодили насправді змушують вас його набирати.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичайно, Ви не раз звертали увагу на напої з написом light і diet - так ось у них просто додаються різні цукрозамінники. Краще вже брати продукти і напої з цукром в такому випадку.



Краще вибирайте натуральні харчові підсолоджувачі, наприклад, мед, фрукти, ягоди і рослинні сиропи.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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