Польза или маркетинг? Диетолог развеяла мифы о популярных чудо-продуктах и их аналогах

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог раскрыла правду о модных популярных продуктах

Очень модно употреблять продукты с экзотическими названиями, что ягоды Годжи, что семена Чиа, что соль Гималайская и сахара различные кокосовые и тростниковые, но стоит ли тратить деньги на эти разрекламированные чудо-продукты или это всего лишь маркетинговый ход? На этот вопрос в Instagram ответила диетолог Татьяна Дик.

Сахар

Иллюстративное фото (instagram.com/tatyanadik)

Кокосовый, тростниковый - полезны, а белый - зло страшное. Объясняется тем, что у того же кокосового гликемический индекс меньше и витаминов больше. Меньший ГИ не освобождает вас от количества калорий, и разницы особо не будет, если вы замените один сахар на другой.

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Соль

Иллюстративное фото (instagram.com/tatyanadik)

Розовая, черная и др. Такая соль полезнее. Ну да, хоть к ране прикладывай. Вы серьезно? А сколько вы собрались съесть соли, чтобы покрыть суточную потребность в витаминах/минералах?

Дела обстоят так же, как и с сахаром. Набирать какие-то витамины из сахара и соли - затея ну очень глупая.

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Крахмал

Иллюстративное фото (instagram.com/tatyanadik)

Тут как всегда. Картофель - зло, так как в нем крахмал, а кукуруза - хорошо, но в ней тоже крахмал?

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Что такое крахмал? Это полисахарид, построенный из остатков глюкозы и его биологическая функция заключается в том, что он запасает глюкозу для растения, чтобы использовать для его роста. И в организме человека крахмал, как и любой другой углевод преобразуется в глюкозу. А вот отличий между ними практически нет. Да, у них немного разное химическое строение, но на нас это никак не влияет. Разница лишь в поведении, в той же скорости набухания, что играет роль в приготовлении тех или иных блюд.

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Например: если вам нужен густой кисель, в котором будет ложка стоять, то используйте картофельный крахмал, а вот кукурузный лучше использовать в пудингах или в бисквит. Так же картофельный крахмал можно использовать для соусов и глазури, так как он плотнее обволакивает. Но по качествам "польза/вред" разницы нет.

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