Користь чи маркетинг? Дієтолог розвіяла міфи про популярні диво-продукти та їх аналоги

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розкрила правду про модних популярних продуктах

Дуже модно вживати продукти з екзотичними назвами, як ягоди Годжі, чи насіння Чіа, чи Гімалайська сіль і цукри різні кокосові і очеретяні, але чи варто витрачати гроші на ці розрекламовані диво-продукти або це всього лише маркетинговий хід? На це питання в Instagram відповіла дієтолог Тетяна Дік.

Цукор

Ілюстративне фото (instagram.com/tatyanadik)

Кокосовий, тростинний - корисні, а білий - страшне зло. Пояснюється тим, що у того ж кокосового глікемічний індекс менше і вітамінів більше. Менший ГІ не звільняє вас від кількості калорій, і різниці особливо не буде, якщо ви заміните один на інший цукор.

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Сіль

Ілюстративне фото (instagram.com/tatyanadik)

Рожева, чорна та ін., така сіль корисніше. Ну так, хоч до рани прикладай. Ви серйозно? А скільки ви зібралися солі з'їсти, щоб покрити добову потребу у вітамінах/мінералах? Справи йдуть так само, як і з цукром. Набирати якісь вітаміни з цукру і солі - затія ну дуже дурна.

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Крохмаль

Ілюстративне фото (instagram.com/tatyanadik)

Тут як завжди. Картопля - зло, так як в ній крохмаль, а кукурудза - добре, але в ній теж крохмаль?

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Що таке крохмаль? Це полісахарид, що побудований із залишків глюкози і його біологічна функція полягає в тому, що він запасає глюкозу для рослини, щоб використовувати для його зростання. І в організмі людини крохмаль, як і будь-який інший вуглевод перетворюється в глюкозу. А ось відмінностей між ними практично немає. Так, у них трохи різну хімічну будову, але на нас це ніяк не впливає. Різниця лише в поведінці, в тій же швидкості набухання, що грає роль в приготуванні тих чи інших страв.

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Наприклад: якщо вам потрібен густий кисіль, в якому буде ложка стояти, то використовуйте картопляний крохмаль, а ось кукурудзяний краще використовувати в пудингах або бісквіт. Так само картопляний крохмаль можна використовувати для соусів і глазурі, так як він щільніше обволікає. Але за якостями "користь/шкоду" різниці немає.

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