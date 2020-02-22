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Чи такі корисні: дієтолог розкрила правду про популярні суперфуди

Lite » Їжа 22.02.2020 - 15:17
Чи такі корисні: дієтолог розкрила правду про популярні суперфуди
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт дала відповідь, чи варті ці продукти своїх грошей

Зараз різні так звані суперфуди на хвилі популярності і з чуток, мають чи не чарівні корисні властивості. Чи так це насправді? Дієтолог Алла Манайкина, яка раніше розвіяла міфи про морепродукти, детально розглянула на своїй сторінці в Instagram деякі популярні суперфуди і розповіла, наскільки вони корисні і чи виправдовують свою високу вартість.

Ягоди годжі - вони корисні, але поступаються за складом журавлині, брусниці, чорниці, а амінокислоти, які містяться в годжі, дублюються лісовими ягодами, немає сенсу переплачувати. ⠀

Насіння чіа - користь для зниження ваги дійсно велика, так як насіння змушують відчувати себе ситим. Їх особливо добре вживати жінкам під час менопаузи, вони містять фітоестрогени лігнани (чоловікам фітоестрогени не потрібні). Насіння чіа можна порівняти з насінням льону, які коштують значно дешевше.

Чи такі корисні: дієтолог розкрила правду про популярні суперфуди

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Ягоди асаї - не містять якоїсь величезної кількості вітаміну А, C, E. Єдина особливість – в їх складі бензойна кислота, яка також міститься в лісових ягодах. Бензойна кислота – натуральний консервант, який омолоджує організм. Можна порівняти з чорною смородиною.

Спіруліна - справді володіє високим вмістом білка (54%). Ще дуже багато вільних амінокислот. На відміну від сої, не містить глютену та фітоестрогенів.

Чи такі корисні: дієтолог розкрила правду про популярні суперфуди

Ілюстративне фото (svetlana-shtein.com)

Кіноа - можна порівняти з полбою. Вона нічим особливо не відрізняється, просто жито не таке смачне. Кіноа – це псевдозлак, але, якщо ми візьмемо дикий рис, теж псевдозлак, він більш корисний і коштує дешевше. За складом кіноа практично таке ж, як гречка: воно знижує рівень цукру в крові, покращує обмін речовин, зменшує запальні реакції, тобто кіноа порівнянно з гречкою, але коштує в 10 раз дорожче за свою екзотичність.

Чи такі корисні: дієтолог розкрила правду про популярні суперфуди

Ілюстративне фото (unsplash.com)

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