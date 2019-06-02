Похудение и отличное настроение: топ-3 ягодных диеты от Анны Седоковой

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица поделилась вариантами легких диет на сезонных ягодах

Вот и пришло лето, а вместе с ним - сезон вкусных и полезных ягод. Певица Анна Седокова предложила несколько вариантов, как с помощью диеты на ягодах можно похудеть без голодания и с вкуснятинкой в рационе. Примерное меню артистка расписала на своей странице в Instagram.

"Давайте разбавим наш рацион самым вкусным, и без вреда для фигуры.

Вот, что я нашла: ягодные диеты. Снижение веса, витамины и отличное настроение нам обеспечено. Ведь лучшая диета та, что состоит из сезонных продуктов. Тогда у тебя создается ощущение, что ты не ограничиваешь себя, а просто наслаждаешься тем, что наконец созрело", - поделилась исполнительница.

Диета 1

Сидеть на такой диете нужно месяц и ежедневно съедать не менее 0,5 кг ягод (клубника, малина, смородина, крыжовник, вишня, черника).

Примерное меню на день:

Завтрак - свежие ягоды, мюсли и чай;

Второй завтрак - свежий овощной или фруктовый сок;

Обед - суп овощной, мясо или рыба нежирных сортов с овощами;

Полдник - ягоды;

Ужин - овощи.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Диета 2

Продолжительность такой диеты 5-7 дней.

Примерное меню на день:

Завтрак - 300 грамм любых ягод и ложка сметаны;

Второй завтрак - 200 грамм ягод;

Обед - Овощной суп, салат из помидоров и огурцов, 200 грамм нежирного мяса, рыбы или куриной грудки;

Полдник - 200 грамм ягод;

Ужин - 300 грамм салата из ягод, фруктов и нежирного йогурта.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Диета 3

Две недели такой диеты помогут избавиться от 8-ми килограмм, но конечно, не стоит забывать об особенностях нашего организма. Этот вариант понравился мне больше всех.

Примерное меню на день:

Завтрак - стакан кефира, одно вареное яйцо, яблоко;

Второй завтрак - сезонные фрукты по желанию, чай;

Обед - гречневая каша, стакан ряженки, ягоды и фрукты;

Полдник - творожная масса с ягодами - 100 г;

Ужин - рыба отварная – 150 г, стакан ягод или несколько фруктов, чай.

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