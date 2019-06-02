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Схуднення і відмінний настрій: топ-3 ягідних дієти від Анни Сєдокової

Lite » Їжа 02.06.2019 - 16:08
Схуднення і відмінний настрій: топ-3 ягідних дієти від Анни Сєдокової
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка поділилася варіантами легких дієт на сезонних ягодах

Ось і прийшло літо, а разом з ним - сезон смачних і корисних ягід. Співачка Анна Сєдокова запропонувала кілька варіантів, як з допомогою дієти на ягодах можна схуднути без голодування і зі смаколиками в раціоні. Приблизне меню артистка розписала на своїй сторінці в Instagram.

"Давайте розбавимо наш раціон найсмачнішим, і без шкоди для фігури.
Ось, що я знайшла: ягідні дієти. Зниження ваги, вітаміни і відмінний настрій нам забезпечено. Адже найкраща дієта та, що складається з сезонних продуктів. Тоді у тебе створюється відчуття, що ти не обмежуєш себе, а просто насолоджуєшся тим, що нарешті дозріло", - поділилася виконавиця.

Дієта 1

Сидіти на такій дієті потрібно місяць і щодня з'їдати не менше 0,5 кг ягід (полуниця, малина, смородина, аґрус, вишня, чорниця).

Приблизне меню на день:

  • Сніданок - свіжі ягоди, мюслі і чай;
  • Другий сніданок - свіжий овочевий або фруктовий сік;
  • Обід - суп овочевий, м'ясо або риба нежирних сортів з овочами;
  • Полудень - ягоди;
  • Вечеря - овочі.

Схуднення і відмінний настрій: топ-3 ягідних дієти від Анни Сєдокової
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієта 2

Тривалість такої дієти 5-7 днів.
 Приблизне меню на день:

  • Сніданок - 300 грам будь-яких ягід і ложка сметани;
  • Другий сніданок - 200 грам ягід;
  • Обід - Овочевий суп, салат з помідорів і огірків, 200 грамів нежирного м'яса, риби або курячого філе;
  • Полудень - 200 грам ягід;
  • Вечеря - 300 грам салату з ягід, фруктів і нежирного йогурту.

Схуднення і відмінний настрій: топ-3 ягідних дієти від Анни Сєдокової
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієта 3

Два тижні такої дієти допоможуть позбутися від 8-ми кілограмів, але звичайно, не варто забувати про особливості нашого організму. Цей варіант мені сподобався більше всіх.

Приблизне меню на день:

  • Сніданок - склянка кефіру, одне варене яйце, яблуко;
  • Другий сніданок - сезонні фрукти за бажанням, чай;
  • Обід - гречана каша, склянка ряжанки, ягоди і фрукти;
  • Полудень - сирна маса з ягодами - 100 г;
  • Вечеря - риба відварна – 150 г, склянка ягід або кілька фруктів, чай.

Нагадаємо, дієтолог Ольга Усенко розповіла, як правильно вживати фрукти для схуднення.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно і недорого харчуватися і дала поради, як економити з розумом.

До речі, дієтолог Інна розповіла про правильне вживання полуниці тими, хто хоче схуднути.

Як правильно вживати фрукти для схуднення: дієтолог дала важливі поради Полуниця та схуднення: дієтолог розповіла про правильне вживання ягоди
Новини України Ганна Сєдоковасхудненнядиета
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