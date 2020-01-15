Підійде кожному: схема харчування для схуднення від нутриціолога

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_dzhankulieva)

Експерт назвала основні принципи здорового харчування

Ми всі різні - у нас різний спосіб життя, стан здоров'я, генетика, чутливість до тих або інших продуктів, ми живемо в різних умовах. Дуже важливо підбирати харчування за індивідуальним особливостям. Але є принципи, які є основою здорового харчування. Нутриціолог Лачина Джанкулієва, яка раніше назвала топ-20 продуктів для молодості і краси, поділилася на своїй сторінці в Instagram ефективною схемою харчування для схуднення, яка підійде кожному.

Експерт розповіла, якими повинні бути три основні прийоми їжі.

Сніданок

Він повинен містити велику кількість жирів і білків. Для сніданку добре підходять кето страви. Жири і білки наситять вас на довгий час і дадуть велику кількість енергії. Ви спокійно будете працювати, займатися своїми справами, не думаючи при цьому: «Коли вже обід?».

Продукти для ідеального сніданку: авокадо, яйця, вершкове масло, кокосове масло, малосольна риба, горіхи і насіння, оливки, паштет з печінки. За бажанням можна додати трохи складних вуглеводів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Обід

Для обіду ідеально підходять овочеві супи, кістковий бульйон, юшка, на друге рослинний або тваринний білок, гарнір у вигляді складних вуглеводів, овочів і зелені.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Вечеря

Вона повинна бути еубіотичною, тобто годувати дружніх жителів нашого кишечника. На вечерю краще вегетаріанити, вона повинна містити велику кількість клітковини і пробіотичних продуктів: зелені овочі, зелень, квашені і мариновані овочі, трохи бобових і складних вуглеводів.



⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

Слідкуйте за тим, щоб у вашому раціоні білка було 50/50 рослинного і тваринного.

Не готуйте супи на м'ясних бульйонах.

Мінімізуйте кількість швидких вуглеводів в раціоні.

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Використовуючи цю схему, ви зможете скласти свій ідеальний раціон з урахуванням ваших особливостей.

Нагадаємо, що нутриціолог Наталія Кошкіна розповіла, як не закинути правильне харчування в разі тотальної завантаженості і нестачі часу.