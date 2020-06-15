Почему стоит есть в одно и то же время: диетолог дала исчерпывающий ответ

Питание в одно и то же время по часам – одна из рабочих схем снижения веса. Диетолог Ольга Усенко подробно рассказала на странице в Instagram, почему стоит организовать прием пищи через равные промежутки времени и придерживаться режимного питания.

Есть данные, что организм поддается тренировкам и поэтому выработав режим по типу: 8:00 завтрак; 12:00 перекус; 15:00 обед; 19:00 ужин, он будет готовиться к этому времени, происходит выработка условного рефлекса, с помощью которого возбуждается голод в одно и тоже время.

Такой инструмент поможет:

не переедать, так как дикого чувства голода не будет;

лучшему пищеварению. Считается, что будет лучшее пищеварение и лучшее усвоение, так как происходит более активная выработка слюны и желудочного сока.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если же мы едим хаотично из-за нестабильного времени пробуждения, ненормированный графика работы и все, что мы можем сделать - это высчитать временной промежуток между приемами пищи, то это тоже хорошо.

В таких случаях старайтесь делать разрыв 3-4 часа, лучше 4, отталкиваясь от времени завтрака. Ваша дробность питания в таком случае будет зависеть от утреннего приема пищи, это может быть и 3-х разовый рацион, 5-и разовый или 4-х разовый.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но в этом случае самое главное - научиться правильно располагать продукты в течение дня и понимать разницу между схемами питания. Правильно и гармонично балансировать в рационе.

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