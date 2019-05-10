Плюсы и минусы растительного молока: диетолог рассказала о нюансах

Эксперт сравнила виды растительного молока
Растительное молоко завоевывает все большую популярность среди потребителей. Его позиционируют, как полезный элемент для правильного питания и даже похудения, но так ли это? Об особенностях этого продукта рассказала в Instagram профессиональный диетолог Альбина Комиссарова.
Вначале эксперт развеяла распространенные мифы о коровьем молоке, а затем перечислила виды растительного молока и дала характеристику каждому из них.
"Коровье молоко. Про то, что его винят во всех страшных грехах, это понятно и не имеет под собой никакой научной основы. Надеюсь, мои подписчики уже понимают, что молочные продукты - полезны, не выводят кальций из организма и не содержит гной. Рекомендация проста: пейте, если хочется и не пейте, если есть дискомфорт, есть много вариантов других молочных продуктов", - отметила диетолог.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
По ее словам, молоко не рекомендуется пить детям до года, а взрослим стоит употреблять не более 250 мл в сутки.
"Теперь пару слов о растительных видах молока:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Чем же отличаются различные виды растительного молока и что между ними общего?
Соевое молоко часто является основой для других видов, в нем много белка, его часто обогащают кальцием, что здорово для вегетарианцев.
Миндальное молоко содержит очень мало белка.
Кокосовое молоко с хорошим составом имеет высокую жирность, причем по большей части - это насыщенные жиры.
Овсяное молоко и рисовое также содержат мало белка, но имеют слабый запах, подходят для приготовления.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
"Нет никакой разницы и никаких преимуществ перед определенным видом молока", – подытожила эксперт.
Также диетолог Альбина Комиссарова познакомила с универсальной и эффективной анти-эйдж программой.
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