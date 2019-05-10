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Плюси і мінуси рослинного молока: дієтолог розповіла про нюанси

Lite » Їжа 10.05.2019 - 14:34
Плюси і мінуси рослинного молока: дієтолог розповіла про нюанси
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт порівняла види рослинного молока

Рослинна молоко завойовує все більшу популярність серед споживачів. Його позиціонують, як корисний елемент правильного харчування і навіть схуднення, але чи так це? Про особливості цього продукту розповіла в Instagram професійний дієтолог Альбіна Комісарова.

Спочатку експерт розвіяла поширені міфи про коров'яче молоко, а потім перерахувала види рослинного молока і дала характеристику кожному з них.

"Коров'яче молоко. Про те, що його звинувачують у всіх страшних гріхах, це зрозуміло і не має під собою ніякої наукової основи. Сподіваюся, мої передплатники вже розуміють, що молочні продукти - корисні, не виводять кальцій з організму і не містить гній. Рекомендація проста: пийте, якщо хочеться і не пийте, якщо є дискомфорт, є багато варіантів інших молочних продуктів", - зазначила дієтолог.

Плюси і мінуси рослинного молока: дієтолог розповіла про нюанси

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

За її словами, молоко не рекомендується пити дітям до року, а дорослим варто вживати не більше 250 мл на добу.

"Тепер пару слів про рослинні види молока:

  • Немає сенсу замінювати коров'яче молоко на рослинне з метою схуднути;
  • Не потрібно вибирати рослинне молоко, якщо воно вам не подобається, тільки тому, що так модно і всі так роблять;
  • Рослинне молоко не корисніше коров'ячого, це просто альтернатива;
  • Вибирайте і пийте те молоко, яке Вам подобається", - порадила спеціаліст.

Плюси і мінуси рослинного молока: дієтолог розповіла про нюанси

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим же відрізняються різні види рослинного молока та що між ними спільного?

Соєве молоко часто є основою для інших видів, в ньому багато білка, його часто збагачують кальцієм, що здорово для вегетаріанців.

Мигдальне молоко містить дуже мало білка.

Кокосове молоко з хорошим складом має високу жирність, причому здебільшого - це насичені жири.

Вівсяне молоко і рисове також містять мало білка, але мають слабкий запах, підходять для приготування.

Плюси і мінуси рослинного молока: дієтолог розповіла про нюанси

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Немає ніякої різниці і ніяких переваг перед певним видом молока", – підсумувала експерт.

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