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Питание на природе: диетолог расписала детальное пошаговое меню для худеющих

Lite » Еда 25.06.2020 - 14:38
Питание на природе: диетолог расписала детальное пошаговое меню для худеющих
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, как питаться во время отдыха "дикарем"

Отдых "дикарями", отсутствие холодильника и присутствие большого количества еды, двойная порция "за компанию"... Совместим ли такой отдых с похудением и как питаться, чтобы не привезти с собой кроме хорошего настроения еще и впечатляющий плюс на весах? Диетолог Ева Шишова поделилась в Instagram подробным меню для тех, кто отправился на пикник на целый день и задался целью сохранить стройность форм.⠀

Итак, вы наконец-то решили похудеть, а тут - лето, жара, шашлыки, друзья - всем известен такой отдых. В таком случе эксперт предлагает примерную схему питания, котрая поможет не набрать лишнего.

Завтрак. Возьмите с собой каши быстрого приготовления, которые запариваются водой. Без добавок.

Да, такие каши уступают кашам более долгой варки, но это будет точно лучше печенья или бутербродов. Плюс цельнозерновые хлебцы. Это будет ваш запас сложными углеводами на весь день.

Питание на природе: диетолог расписала детальное пошаговое меню для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Перекус. Тут можно поесть фрукты, ягоды, бутерброды из хлебцев с овощами и консервированным тунцом, курицей на углях

Обед. Ну тут понятно - все едят шашлык. Поэтому вы должны запастись курицей (лучше грудкой) или рыбой. На костре можно жарить любую рыбу, включая камбалу и минтай. Обязательно ешьте много овощей.

Питание на природе: диетолог расписала детальное пошаговое меню для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Перекус. Можно выбрать то же самое, что и в первый перекус. Также можно перекусить тем, что вы ели на обед, но уменьшить порцию в два раза.

Ужин. Выбираем то же самое, что и на обед. И не забывайте про овощи.

Размер порций: едим до насыщения. Внимание: "до насыщения" не значит "до перенасыщения" или "до обжорства". А означает это то, что нужно просто утолить голод и думать дальше о фигуре своей мечты.

Питание на природе: диетолог расписала детальное пошаговое меню для худеющих
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Под запретом: хлеб, свинина, говядина, сардельки, шпикачки, тушенка вся, печенье, бутерброды с колбасой, лапша и картошка быстрого приготовления.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова научила без лишних усилий урезать количество сладостей в рационе.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
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