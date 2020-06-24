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Как начать питаться правильно: шпаргалка из 10 шагов от диетолога

Lite » Еда 24.06.2020 - 08:37
Как начать питаться правильно: шпаргалка из 10 шагов от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт подробно расписала последовательность действий

Решили стать на путь здорового питания, но не знаете, с чего начать и что делать? Диетолог Алла Манайкина опубликовала на своей странице в Instagram полезную шпаргалку из 10 шагов, в которой подробно расписала, что и как нужно делать, чтобы начать питаться правильно.

Переходим на правильное питание:

1. Действовать надо радикально и принять решение в один день, а не постепенно. И первое с чего начать - провести ревизию на кухне, не жалея продукты, которым больше не место в вашем рационе.

2. Устроить правильный шоппинг. Составьте предварительно список продуктов и двигайтесь в магазине строго по нему.

Как начать питаться правильно: шпаргалка из 10 шагов от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Планируйте свой рацион заранее.

4. Перед тем как что-то съесть, задайте себе три вопроса: Действительно ли я это хочу или желание навязано кем-то/чем-то? Какую пользу/вред принесет мне этот продукт? Действительно ли это будет для меня вкусно и я не буду себя потом винить за съеденное?


5. В ситуациях, когда питанием управляет не голод, вы едите, потому что вам грустно/одиноко, вы злитесь/скучаете, еда «лежит перед носом» и другие психологические причины. Задумайтесь, про ваше пищевое поведение и проработайте проблемы самостоятельно, либо с помощью диетолога.

6. Гаджеты. Если вы едите в одной руке с вилкой, а в другой с телефоном, вы съедаете больше необходимого.

Как начать питаться правильно: шпаргалка из 10 шагов от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Во время еды обращайте внимание на вкус, аромат и консистенцию еды. Ешьте медленно, хорошо пережевывая пищу.

8. Пейте воду. Начинайте ваш день со стакана воды и пейте в течение дня 1.5-2 литра.

9. Перестаньте кусочничать в течение дня: польза дробного питания давно считается мифом, лучше есть редко, но сытно.

10. Не ставьте себя жёсткие рамки, если ваш рацион будет хотя бы на 80% из необработанных полезных продуктов и 20% будет приходится на ваши «слабости» - это значит вы уже делаете всё правильно.

Как начать питаться правильно: шпаргалка из 10 шагов от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как без труда сократить количество сладкого в рационе.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины здоровое питаниедиетолог
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