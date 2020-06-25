Харчування на природі: дієтолог розписала детальне покрокове меню для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, як харчуватися під час відпочинку "дикуном"

Відпочинок "дикунами", відсутність холодильника і присутність великої кількості їжі, подвійна порція "за компанію"... Чи сумісний такий відпочинок з схудненням і як харчуватися, щоб не привезти з собою крім гарного настрою ще й вражаючий плюс на вагах? Дієтолог Єва Шишова поділилася в Instagram докладним меню для тих, хто вирушив на пікнік на цілий день і задався метою зберегти стрункість форм.⠀

Отже, ви нарешті вирішили схуднути, а тут - літо, спека, шашлики, друзі - всім відомий такий відпочинок. У такому випадку експерт пропонує приблизну схему харчування, яка допоможе не набрати зайвого.

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Сніданок. Візьміть з собою каші швидкого приготування, які запарюються водою. Без добавок.

Так, такі каші поступаються кашам більш довгого варіння, але це буде точно краще печива або бутербродів. Плюс цільнозернові хлібці. Це буде ваш запас складними вуглеводами на весь день.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Перекус. Тут можна поїсти фрукти, ягоди, бутерброди з хлібців з овочами і консервованим тунцем, куркою на вугіллі

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Обід. Ну тут зрозуміло - всі їдять шашлик. Тому ви повинні запастися куркою (краще грудкою) або рибою. На багатті можна смажити будь-яку рибу, включаючи камбалу і минтай. Обов'язково їжте багато овочів.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Перекус. Можна вибрати те ж саме, що і в перший перекус. Також можна перекусити тим, що ви їли на обід, але зменшити порцію в два рази.

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Вечерю. Вибираємо те ж саме, що і на обід. І не забувайте про овочі.

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Розмір порцій: їмо до насичення. Увага: "до насичення" не означає "до перенасичення" або "до обжерливості". А означає це те, що потрібно просто втамувати голод і думати далі про фігуру своєї мрії.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Під забороною: хліб, свинина, яловичина, сардельки, шпикачки, тушонка вся, печиво, бутерброди з ковбасою, лапша і картопля швидкого приготування.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова навчила без зайвих зусиль урізати кількість солодощів в раціоні.

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Автор: Lite