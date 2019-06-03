Що їсти і пити у спеку: дієтолог навела приклади літнього меню

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому краще віддати перевагу в літню спеку

Літня спека вже дає про себе знати, тому варто заздалегідь продумати правильний раціон на цей період, адже від цього безпосередньо залежить самопочуття в спеку. Задуха негативно впливає на багато процесів в організмі, тому треба знати, як цей вплив мінімізувати, переконана дієтолог Алла Манайкина. В Instagram вона дала поради щодо харчування та вживання рідини в літній період.

Експерт нагадує, що перша реакція організму на спеку — активне потовиділення. Якщо зазвичай організм людини випаровує 2 – 2,5 л вологи в добу, то в жарку погоду і при неабияких фізичних навантаженнях втрата рідини може доходити до 4-х літрів!

Через рясноге потовиділення організм зневоднюється, а електролітний баланс крові - порушується, що призводить до погіршення живлення м'язових клітин і зниження працездатності.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відчуття спраги, сухість у роті, сухі, іноді потріскані губи, запаморочення, втома, головний біль, дратівливість – все це симптоми зневоднення. В першу чергу на зневоднення реагує мозок – самий "рідкий" орган, що містить 75% води (сіра речовина – 84%). Погіршуються реакції і увагу, важко дається вирішення навіть найпростіших завдань. Жага далеко не єдиний і не самий ранній симптом. Якщо ви відчули спрагу, то вже трохи зневоднені.

Для профілактики зневоднення вживати рідину краще ще до того, як у роті пересохло. Що пити?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вибирайте просту воду, воду з лимоном і м'ятою, різноманітні натуральні лимонади, зелений чай, компоти зі свіжих ягід і фруктів.

Скоротіть споживання фруктових соків, алкогольних і газованих напоїв, адже вони стимулюють спрагу ще більше.

Пийте напої кімнатної температури або навіть трохи підігріті, а не холодні.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не забувайте про кисломолочні продукти, такі як йогурт і кефір. Вони чудово охолоджують і втамовують спрагу.

Не варто обходит увагою і про правильно складений раціон. Саме літо і достаток свіжих овочів, фруктів, ягід і зелені підказує меню в спеку. Чим більше останніх буде у вашому раціоні, а не звичних солодощів і жирних страв, тим легше перенести спекотну пору року.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Постарайтеся виключити солону їжу, так як вона затримує рідину в організмі, що призводить до набряклості.

Харчуйтеся переважно свіжоприготованими стравами, тому що в спеку продукти псуються швидше і ризик інфекцій зростає.

Самим ситним прийомом їжі нехай буде сніданок, коли ще не так жарко і температура найнижча. Так ви наберетеся енергії від повноцінного сніданку і протягом дня зможете перекусити легкими стравами, салатами і сезонними фруктами.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На обід відмінно підійде суп, овочевий салат, риба або птах. На вечерю віддавайте перевагу знову-таки великій порції салату, при цьому не скупіться на всілякі види овочів і зелені. Такий салат заправте оливковою або будь-якою іншою не рафінованою олією з лимонним соком, а ось сметанних і майонезних соусів краще уникати.

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