Пити чи не пити: дієтолог розповіла про плюси і мінуси кави

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розкрила, яку каву краще пити і кому краще відмовитися від цього напою

Для багатьох складно уявити ранок без чашечки ароматної підбадьорливої кави, проте чи так вже вона корисна? Лікар-дієтолог Катерина Павлова назвала основні плюси і мінуси цього популярного напою, а також розповіла на своїй сторінці в Instagram, кому варто відмовитися від його вживання.

Негативна дія кави:



Якщо ви знаходитесь в хронічному стресі, у вас недосип і ви використовуєте її в якості джерела енергії - краще від неї відмовитися. Кава не допоможе вам вийти з цього стану і може тільки погіршити ситуацію. Особливо, якщо ви вже в стані виснаження надниркових залоз.



Прийом кави з кофеїном може підвищувати цукор крові, за рахунок дії адреналіну. Що не для всіх позитивно.



Ілюстративне фото (pexels.com)

У людей з повільним метаболізмом кофеїну (можна дізнатися з генетичного тесту) кава повільно виводиться з організму і може призводити до безсоння. Їм не варто пити більше 1-2 чашок в день і в першій половині дня.

До речі, у плода кофеїн теж повільно виводиться, тому під час вагітності каву обмежують, до 200 мг кофеїну в день (приблизно 1 склянка).



Занадто часте вживання кави призводить до появи нових рецепторів і дійсно до своєрідної "залежності". Варто поступово скасовувати.



Ілюстративне фото (pexels.com)

"Я прибрала кави в основному з тієї причини, що при її обсмажуванні утворюються КПГ (кінцеві продукти глікації) - це те, що впливає на нашу шкіру і не тільки. Я вважаю, що варто спробувати пожити без кави пару місяців і подивитися на свій стан", - зазначила експерт.



Крім того, кава порушує засвоєння багатьох мікроелементів, того ж заліза.



А коли каву можна? І яку?



Звичайно ж натуральну, без сиропів і всяких добавок. Інакше це вже повноцінний десерт.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо ви хочете разово її випити для смаку і тонусу. Не натщесерце замість сніданку! Кава блокує виділення жовчі.



Було дослідження, в якому доведено позитивний вплив кави на тривалість життя, мабуть за рахунок дії антиоксидантів.

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