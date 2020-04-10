Как перестать заедать стресс: эффективные советы от эксперта

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

С этой проблемой знакомы очень многие

В сотый раз обещаешь себе начать "новую жизнь”. Не злоупотребляешь сладким, каждый день по дороге домой мужественно проходишь мимо уютной кондитерской, наконец-то начинаешь регулярно тренироваться. Вот уже и стрелка весов качнулась и, кажется, ты наконец-то почувствовала долгожданную легкость, как вдруг…

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Что-то случается: проблемы на работе, неудачи в личной жизни, комплексы и неуверенность в себе или же накопившаяся усталость. Иногда даже мелочь может стать “точкой невозврата”. И вот уже ты находишь себя в той самой кондитерской, доедающей кусок жирного “Наполеона” и заказывающей чизкейк с собой. О причинах этого рассказала сертифицированный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина, которая ранее дала рекомендации, как избежать ощущения голода в процессе похудения. Она также дала действенные советы в своем Instagram, как же перестать заедать стресс.

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Почему же нам иногда кажется, что еда - это выход? Стресс стимулирует выработку гормона кортизола. Его резкий выброс переводит организм в режим боевой готовности, снижает метаболические процессы и заставляет расходовать больше энергии на решение текущей проблемы.

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Неудивительно, что в такие моменты нас тянет не на рис, куриную грудку и овощи. Рука тянется к простым углеводам, тем, которые быстро усваиваются и сразу же используются в организме в качестве энергии. Замечала, что тянет-то обычно на сладкое, пиццу, газировку и любой другой “пищевой мусор”?



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Кроме того, повышенный уровень кортизола снижает выработку гормона удовольствия и удовлетворения, который проще всего простимулировать, порадовав себя вкусной едой. К сожалению, эйфория от вкусняшки очень быстро проходит, а вот жир, который моментально откладывается на своих излюбленных местах - боках и животе - весьма цепкий!

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Каждый новый срыв неизменно влечёт за собой чувство вины, очередное переживание и, как следствие, новый "зажор".

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Как с этим бороться:

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Признайтесь в проблеме самой себе.

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Иногда девочки уверяют, что полностью контролируют аппетит, а потом выясняется, что они уснуть спокойно не могут, пока не съедят огромную пачку чипсов перед сном и, не глядя, закидывают по три круассана подряд за кофе, а потом долго и мучительно себя за это корят.

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Контролируйте приемы пищи.

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Заведите дневник питания и записывайте все приемы пищи, включая “незапланированные”, чтобы потом иметь возможность проанализировать свои ощущения.

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Прежде чем открыть холодильник, задайте себе вопрос: я правда сейчас голодна? Или я просто расстроена / не могу найти себе места / мне скучно и т.д. Вот увидите, тот кусочек колбаски, о котором вы мечтали еще пару минут назад, уже не покажется столь соблазнительным.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Составьте четкий план питания.

Он должен состоять из здоровой, натуральной пищи и включать в себя все необходимые нутриенты, минералы и витамины, чтобы исключить дополнительные “хотелки” из-за недостатка того или иного элемента.

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Обеспечьте себя полноценными приемами пищи - 5-6 раз в день.

Следите за количеством потребляемой в сутки воды. Помним про нормы: 30-40 мл чистой воды на 1 кг массы тела. Чай, сок и прочее в расчет не берем.

Проверьте свой суточный коридор калорийности и не допускайте дефицита калорий более 20%. Голод - первый шаг к “зажору” и срыву.

Объявите бой “пищевому мусору”. Перед походом в магазин пишите список и исключите покупку любого “нежелательного гостя” на вашем столе.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Встраивайте в жизнь полезные привычки,

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Чтобы перестать искать утешение только в еде, подумайте, какие занятия могли бы вам помочь снять нервное напряжение. Сеанс массажа, хороший фильм, вечерняя пробежка. Ищите то, что больше по душе и регулярно разгружайте голову.

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