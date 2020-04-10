Як перестати заїдати стрес: ефективні поради від експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

З цією проблемою знайомі дуже багато

В сотий раз обіцяєш собі почати "нове життя". Не зловживаєш солодким, кожен день по дорозі додому мужньо проходиш повз затишну цукерню, нарешті починаєш регулярно тренуватися. Ось вже і терези хитнулися і, здається, ти нарешті відчула довгоочікувану легкість, як раптом...

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Щось трапляється: проблеми на роботі, невдачі в особистому житті, комплекси і невпевненість в собі або ж накопичена втома. Іноді навіть дрібниця може стати "точкою неповернення". І ось вже ти знаходиш себе в тій самій кондитерській, коли доїдаєш шматок жирного "Наполеона" і замовляєш чізкейк з собою. Про причини цього розповіла сертифікований нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина, яка раніше дала рекомендації, як уникнути відчуття голоду в процесі схуднення. Вона також дала дієві поради у своєму Instagram, як же перестати заїдати стрес.

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Чому ж нам іноді здається, що їжа - це вихід? Стрес стимулює вироблення гормону кортизолу. Його різкий викид переводить організм в режим бойової готовності, знижує метаболічні процеси і змушує витрачати більше енергії на вирішення поточної проблеми.

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Не дивно, що в такі моменти нас тягне не на рис, курячу грудку і овочі. Рука тягнеться до простих вуглеводів, тих, які швидко засвоюються і відразу ж використовуються в організмі в якості енергії. Помічала, що тягне зазвичай на солодке, піцу, газовану воду і будь-яке інше "харчове сміття"?



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Крім того, підвищений рівень кортизолу знижує вироблення гормону задоволення, який найпростіше простимулювати, порадувавши себе смачною їжею. На жаль, ейфорія від ласощі дуже швидко проходить, а ось жир, який моментально відкладається на своїх улюблених місцях - боках і животі - дуже чіпкий!

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Кожен новий зрив незмінно спричиняє за собою відчуття провини, чергове переживання і, як наслідок, новий "зажор".

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Як з цим боротися:

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Зізнайтеся в проблемі самій собі.

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Іноді дівчатка запевняють, що повністю контролюють апетит, а потім з'ясовується, що вони спокійно заснути не можуть, поки не з'їдять величезну пачку чіпсів перед сном і, не дивлячись, закидають по три круасана підряд за кавою, а потім довго і болісно себе за це дорікають.

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Контролюйте прийоми їжі.

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Заведіть щоденник харчування і записуйте всі прийоми їжі, включаючи "незаплановані", щоб потім мати можливість проаналізувати свої відчуття.

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Перш ніж відкрити холодильник, задайте собі питання: я правда зараз голодна? Або я просто засмучена / не можу знайти собі місця / мені нудно і т. д. Ось побачите, той шматочок ковбаски, про який ви мріяли ще пару хвилин тому, вже не здасться таким привабливим.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Складіть чіткий план харчування.

Він повинен складатися з здорової, натуральної їжі і включати в себе всі необхідні нутрієнти, мінерали і вітаміни, щоб виключити додаткові "хотілки" через нестачу того чи іншого елемента.

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Забезпечте себе повноцінними прийомами їжі - 5-6 разів на день.

Слідкуйте за кількістю споживаної води на добу. Пам'ятаємо про норми: 30-40 мл чистої води на 1 кг маси тіла. Чай, сік та інше в розрахунок не беремо.

Перевірте свій добовий коридор калорійності і не допускайте дефіциту калорій більше 20%. Голод - перший крок до "зажору" і зриву.

Оголосіть бій "харчового сміття". Перед походом у магазин пишіть список і виключіть покупку будь-якого небажаного гостя" на вашому столі.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Додавайте в життя корисні звички,

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Щоб перестати шукати розраду лише в їжі, подумайте, які заняття могли б вам допомогти зняти нервове напруження. Сеанс масажу, хороший фільм, вечірня пробіжка. Шукайте те, що вам більше по душі і регулярно разгружайте голову.

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