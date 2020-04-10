ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як перестати заїдати стрес: ефективні поради від експерта

Lite » Їжа 10.04.2020 - 08:37
Як перестати заїдати стрес: ефективні поради від експерта
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

З цією проблемою знайомі дуже багато

В сотий раз обіцяєш собі почати "нове життя". Не зловживаєш солодким, кожен день по дорозі додому мужньо проходиш повз затишну цукерню, нарешті починаєш регулярно тренуватися. Ось вже і терези хитнулися і, здається, ти нарешті відчула довгоочікувану легкість, як раптом...

Щось трапляється: проблеми на роботі, невдачі в особистому житті, комплекси і невпевненість в собі або ж накопичена втома. Іноді навіть дрібниця може стати "точкою неповернення". І ось вже ти знаходиш себе в тій самій кондитерській, коли доїдаєш шматок жирного "Наполеона" і замовляєш чізкейк з собою. Про причини цього розповіла сертифікований нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина, яка раніше дала рекомендації, як уникнути відчуття голоду в процесі схуднення. Вона також дала дієві поради у своєму Instagram, як же перестати заїдати стрес.

Чому ж нам іноді здається, що їжа - це вихід? Стрес стимулює вироблення гормону кортизолу. Його різкий викид переводить організм в режим бойової готовності, знижує метаболічні процеси і змушує витрачати більше енергії на вирішення поточної проблеми.

Не дивно, що в такі моменти нас тягне не на рис, курячу грудку і овочі. Рука тягнеться до простих вуглеводів, тих, які швидко засвоюються і відразу ж використовуються в організмі в якості енергії. Помічала, що тягне зазвичай на солодке, піцу, газовану воду і будь-яке інше "харчове сміття"?

Як перестати заїдати стрес: ефективні поради від експерта
Ілюстративне фото (pexels.com)

Крім того, підвищений рівень кортизолу знижує вироблення гормону задоволення, який найпростіше простимулювати, порадувавши себе смачною їжею. На жаль, ейфорія від ласощі дуже швидко проходить, а ось жир, який моментально відкладається на своїх улюблених місцях - боках і животі - дуже чіпкий!

Кожен новий зрив незмінно спричиняє за собою відчуття провини, чергове переживання і, як наслідок, новий "зажор".


Як з цим боротися:

Зізнайтеся в проблемі самій собі.

Іноді дівчатка запевняють, що повністю контролюють апетит, а потім з'ясовується, що вони спокійно заснути не можуть, поки не з'їдять величезну пачку чіпсів перед сном і, не дивлячись, закидають по три круасана підряд за кавою, а потім довго і болісно себе за це дорікають.

Контролюйте прийоми їжі.

Заведіть щоденник харчування і записуйте всі прийоми їжі, включаючи "незаплановані", щоб потім мати можливість проаналізувати свої відчуття.

Перш ніж відкрити холодильник, задайте собі питання: я правда зараз голодна? Або я просто засмучена / не можу знайти собі місця / мені нудно і т. д. Ось побачите, той шматочок ковбаски, про який ви мріяли ще пару хвилин тому, вже не здасться таким привабливим.

Як перестати заїдати стрес: ефективні поради від експерта

Ілюстративне фото (pexels.com)

Складіть чіткий план харчування.

Він повинен складатися з здорової, натуральної їжі і включати в себе всі необхідні нутрієнти, мінерали і вітаміни, щоб виключити додаткові "хотілки" через нестачу того чи іншого елемента.

  • Забезпечте себе повноцінними прийомами їжі - 5-6 разів на день.
  • Слідкуйте за кількістю споживаної води на добу. Пам'ятаємо про норми: 30-40 мл чистої води на 1 кг маси тіла. Чай, сік та інше в розрахунок не беремо.
  • Перевірте свій добовий коридор калорійності і не допускайте дефіциту калорій більше 20%. Голод - перший крок до "зажору" і зриву.
  • Оголосіть бій "харчового сміття". Перед походом у магазин пишіть список і виключіть покупку будь-якого небажаного гостя" на вашому столі.

Як перестати заїдати стрес: ефективні поради від експерта
Ілюстративне фото (pexels.com)

Додавайте в життя корисні звички,

Щоб перестати шукати розраду лише в їжі, подумайте, які заняття могли б вам допомогти зняти нервове напруження. Сеанс масажу, хороший фільм, вечірня пробіжка. Шукайте те, що вам більше по душі і регулярно разгружайте голову.

Раніше дієтолог Ольга Безугла розкрила секрети бюджетного здорового харчування і назвала українські суперфуди.

Як менше їсти і насичуватися: дієтолог поділилася секретами Ідеальна вечеря для тих, що худнуть: експерт назвала головні правила
Новини України здоровое питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся