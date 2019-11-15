Як перестати хотіти фастфуд: топ-5 способів від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, як впоратися з тягою до "сміттєвої" їжі

Погодьтеся, багато хто з нас люблять іноді поласувати шкідливою їжею - бургером, картоплею фрі або чимось подібним. А може, і не іноді. Але як бути, якщо ви хочете схуднути і мати здорове тіло, але впоратися з тягою до фастфуду дуже складно? Блогер-дієтолог Света Каклета, яка раніше поділилася покроковим планом схуднення, розкрила на своїй сторінці в Instagram 5 ефективних способів.

Експерт уточнила, що вони допоможуть позбутися навіть від бажання з'їсти що-небудь шкідливе.

"Можна обмежувати себе роками, але обтікати слиною, проходячи повз МакДака. І це ще більший стрес, ніж пару разів на тиждень насолоджуватися БігМаком або МакФлури. Коли ви знаєте, що фастфуд шкідливий, то цілком природно, що ви намагаєтеся його обмежувати", - пише блогер.

5 лайфхаків, як перестати хотіти фастфуд:

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1. Подивитися на людей, які там їдять.

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Для мене це працює відмінно. Я нікого не засуджую, а спостерігаю за причинно-наслідковими зв'язками. Рідко зустрінеш красиву фігуру, чисту шкіру, що світиться, і здорові волосся у дівчини, яка поїдає бургери.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Грати на випередження.

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Якщо я знаю, що мені належить переліт, прогулянка по торговому центру і в принципі довге знаходження десь, то я думаю про харчування заздалегідь. Беру з собою здорові перекуси. Їм перед виходом. І придумую альтернативи, якщонема коли готувати вдома.

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3. Пам'ятати про своїх цілі.

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Я знаю, навіщо мені здоров'я. Чітко розумію, для чого хочу мати тіло, яке мені подобається. Це не будується на ненависті до себе. Це не будується на заборонах. Моя мета і цінності, які вона живить, завжди в моїй голові. Тому не становить праці не їсти сміттєву їжу. Я не ворог собі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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4. Отримувати нові знання.

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Читати дослідження, блогерів, яким довіряєш, дивитися документальні кіно. Це допомагає формувати в мозку розуміння "чому". Всі ми знаємо, що фастфуд шкідливий. Але хто знає конкретні факти і цифри, до чого призводить відвідування МакДональдс кожен день? Мало хто. А ці знання визначають.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Розібратися в собі.

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Мозок - це ви. І якщо ви не знаєте свій мозок, ви не знаєте себе. Тоді як ви можете розуміти, чого хочете і чому. Вам не просто хочеться картоплі фрі. На це є конкретні причини. А знаючи чому вас весь час тягне на сміттєву їжу, ви будете знати як це змінити назавжди.

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