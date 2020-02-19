Чем перекусить перед сном: полезный список от диетолога

Если после ужина нестерпимо хочется еще что-нибудь съесть, лучше отдать предпочтение полезному перекусу, который не навредит вашей фигуре. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала топ-5 продуктов, которые не стоит сочетать при похудении, на странице в Instagram поделилась списком полезных блюд и продуктов, которые можно употреблять вечером.

Эксперт отметила, что основное правило ужина — он не должен быть слишком плотным, иначе будет трудно уснуть и тяжело проснуться с утра. Желательно принимать пищу за 3-4 часа до сна и по голоду. За это время пища успеет покинуть желудок, что ускорит процесс засыпания, а сон сделает еще более глубоким.

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В качестве позднего перекуса можно выбрать:

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Свежие и тушеные овощи

Легкий салат из сельдерея, томатов, огурцов и капусты поможет утолить голод и не навредит фигуре. Овощи перевариваются за 30-40 минут и не создают тяжести в желудке.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

Кисломолочные продукты

Кефир, нежирный творог и ряженка также быстро усваиваются, содержат белок и кальций, благотворно влияют на работу ЖКТ.

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Яйца

На случай ночного забега к холодильнику стоит отварить яйца заранее или приготовить омлет. Если их порезать смешать с сельдереем и другими овощами, получится вкусное и низкокалорийное блюдо.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

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Нежирную рыбу

Организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину или говядину. На переваривание рыбы в среднем уходит 45-60 минут. Чтобы переварить жирное мясо, желудку может потребоваться более 4 часов.

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Курицу или индейку

Бывает, что для утоления голода стакана кефира недостаточно. Особенно, когда весь день вы провели на ногах и телу требуются силы на восстановление. В таком случае можно сделать сэндвич из хлебцов, курицы или индейки. В мясе птицы содержится большое количество белка и витаминов. Его лучше запечь или приготовить на пару.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

Нежирный сыр — адыгейский, брынза или моцарелла

В сыре содержится казеин, который быстро утоляет голод, а также благотворно влияет на скорость метаболических процессов.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Напомним, что ранее диетолог Елена Кален развенчала распространенные и укоренившиеся мифы о завтраке.