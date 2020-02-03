Обрати внимание: диетолог назвала продукты, которые нельзя сочетать при похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если хотите постройнеть, лучше забыть об этих сочетаниях продуктов

Некоторые продукты особенно вредны для фигуры, если употреблять их вместе. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая поделилась ранее правилами организации питания на день, на своей странице в Instagram рассказала, каких "опасных сочетаний" известных всем продуктов не должно быть в меню худеющих.

Топ-5 вредных сочетаний:

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Кофе + сладости

Пища, употребленная вместе с кофе, всасывается вдвойне быстрее за счет выделения хлорогеновой кислоты и кофеина. А сладости с кофе вызывают пик выделения инсулина. Клетки быстро поглощают глюкозу и просят ещё, возникает чувство голода, при повторе инсулина вырабатывается излишне много. В итоге инсулин "отправляет" лишнюю глюкозу в "жировое депо" на талию и бедра.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Бобовые + мясо, рыба, птица

Зачастую ферменты поджелудочной просто не расщепляют клетчатку бобовых, и возникает вздутие живота. В итоге пища плохо переваривается, эвакуируется и образуются залежи в кишечнике из непереваренной пищи. В худшем случае эта пища начинает гнить, возникают запоры, дисбиоз.

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Шоколад и яйцо

В этом сочетании повысится уровень глюкозы и холестерина, он будет на пике. Инсулин выделится при этом в достаточном количестве, чтобы отправить лишний жир в те места, где вы ему не обрадуетесь.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Картофель + мясо

Картофельный крахмал на фоне белка будет вызывать вздутие живота. На белок мяса будет выделяться фермент пепсин и соляная кислота, а на углевод картофеля - амилаза слюны и альфа-амилаза поджелудочной железы. Это слишком разные среды и Ph у данных ферментов. Практичнее не сочетать картофель с мясом вообще. Увы.

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Кондитерские изделия + орехи

При таком сочетании поджелудочной приходится выделять большое количество ферментов, чтобы усвоить растительный белок из орехов, насыщенные жиры и углеводы из сладостей. Она выбрасывает большое количество инсулина, который быстренько откладывает лишнюю глюкозу “про запас”.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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