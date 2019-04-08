Перекрывает пользу: диетолог озвучила важные правила пищевого поведения

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт отметила, что то, как мы едим не менее важно того, что мы употребляем

Профессиональный диетолог Екатерина Толстикова уверена, что правильное употребление пищи играет не менее важную роль, чем то, что лежит на тарелке. Об этом она написала на страничке в Instagram.

По ее словам, то, как мы едим, непосредственно влияет на наше пищеварение. Она отмечает, что употребление пищи – это очень эмоциональный момент.

"Каждая тарелка у вас на столе - это ваша работа организма, ваше здоровье, ваша энергетика и ваше пищевое поведение. Немаловажно как вы ее съедите: - за 30 секунд на скорую руку, проглатывая куски, с включенным телевизором не вникая в процессы пищеварения - или отвечая на очередное смс с телефоном в руках. А может, все-таки в компании приятных людей, не спеша, делясь эмоциями и вчерашними достижениями", - напомнила эксперт.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Она считает, что польза от пищи может быть сведена на нет тем, как вы ее съедите. Поэтому диетолог призывает выработать отношение к еде как к правильной привычке.

"Инвестируя в себя, стоит помнить о том, что процесс употребления пищи - это очень эмоциональный момент. И, зачастую, эти моменты перекрывают ту пользу, которую вы кладёте в рот", - подчеркнула она.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Также специалист перечислила основные правила культуры потребления пищи:

Ешьте медленно;

Тщательно пережевывайте;

Съедайте Вашу порцию без "добавки";

Не смотрите в экраны мониторов во время употребления пищи;

Наслаждайтесь моментом;

Делитесь с ближним;

Старайтесь избегать полностью жидкой пищи в один прием (челюсть тоже должна работать);

Не ешьте "на ходу" и с выключенным светом;

Употребляйте пищу, когда голодны;

Ешьте с посуды синего цвета.

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