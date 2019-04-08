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Перекриває користь: дієтолог озвучила важливі правила харчової поведінки

Lite » Їжа 08.04.2019 - 08:52
Перекриває користь: дієтолог озвучила важливі правила харчової поведінки
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт зазначила, що те, як ми їмо не менш важливо того, що ми вживаємо

Професійний дієтолог Катерина Толстікова впевнена, що правильне вживання їжі відіграє не менш важливу роль, ніж те, що лежить на тарілці. Про це вона написала на сторінці Instagram.

За її словами, те, як ми їмо, безпосередньо впливає на наше травлення. Вона зазначає, що вживання їжі – це дуже емоційний момент.

"Кожна тарілка у вас на столі - це ваша робота організму, ваше здоров'я, ваше енергетика і ваше харчову поведінку. Важливо як ви його з'їсте: - за 30 секунд на швидку руку, проковтуючи шматки, з включеним телевізором не вникаючи у процеси травлення - або відповідаючи на чергове смс з телефоном в руках. А може, все-таки в компанії приємних людей, не поспішаючи, ділячись емоціями і вчорашніми досягненнями", - нагадала експерт.

Перекриває користь: дієтолог озвучила важливі правила харчової поведінки

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вона вважає, що користь від їжі може бути зведена нанівець через те, як ви її з'їсте. Тому дієтолог закликає виробити ставлення до їжі як до правильної звички.

"Інвестуючи в себе, варто пам'ятати про те, що процес вживання їжі - це дуже емоційний момент. І, найчастіше, ці моменти перекривають ту користь, яку ви кладете в рот", - підкреслила вона.

Перекриває користь: дієтолог озвучила важливі правила харчової поведінки

Ілюстративне фото (pexels.com)

Також фахівець перерахувала основні правила культури споживання їжі:

  • Їжте повільно;
  • Ретельно пережовуйте;
  • З'їдайте Вашу порцію без "добавки";
  • Не дивіться на екрани моніторів під час вживання їжі;
  • Насолоджуйтесь моментом;
  • Діліться з ближнім;
  • Намагайтеся уникати повністю рідкої їжі в один прийом (щелепу теж повинна працювати);
  • Не їжте "на ходу" і з вимкненим світлом;
  • Вживайте їжу, коли голодні;
  • Їжте з посуду синього кольору.

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