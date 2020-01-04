Топ-5 продуктов, которые помогут восстановиться после новогодних застолий

Какие продукты стоит включить в рацион после праздников
Главная ночь года позади, а впереди – череда зимних праздников, которые предполагают еще не одно застолье: Рождество, Старый Новый Год, Масленница. Можно прибегнуть к небольшим хитростям и обмануть аппетит, но не всегда его так просто обуздать, когда вокруг полно соблазнов. Как же восстановить организм после таких пищевых срывов и обжорства? Эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина поделилась в Instagram списком продуктов, котрые помогут быстро прийти в норму.
Эксперт рассказала, как побыстрее вернуться к нормальному режиму питания. Главное - никаких разгрузочных дней и голодовок! Есть нужно, но, как и всегда, - сбалансировано и рационально. Прийти в себя вам поможет:
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Все, что содержит пищевые волокна
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Цельнозерновые хлебцы, бурый рис, яблоки. Растворимые и нерастворимые пищевые волокна адсорбируют и свяжут все вредные вещества, которые скопились в кишечнике после новогодних злоупотреблений. А пектин, содержащийся в яблоках, поможет мягко вывести их из организма.
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Каши
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Овсяная и гречневая. Источник сложных углеводов и клетчатки - даст вам достаточно энергии для восстановления, снабдит витаминами (особенно гречка) и при этом способствует нормальной перистальтике кишечника. Добавьте к каше белковую составляющую - начните переход к рациональному питанию с полноценного завтрака.
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Капуста
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Белокочанная и брокколи. Отличный вариант гарнира к любому белковому блюду. Содержит огромное количество микроэлементов и витаминов. В соке капусты содержатся вещества, полезные при язве желудка, дисбактериозах, метеоризме. Богата клетчаткой.
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Продукты с легким мочегонным эффектом
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Виноград, петрушка, огурцы, сельдерей. Эти продукты помогут снять отечность и быстрее освободить организм от застоявшейся токсичной жидкости. Главное - вовремя восполнять покинувшую организм воду.
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Вода
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Незаменимая составляющая нормальной работы всех процессов в организме. Поэтому восстановление водного баланса крайне важно. Кроме того, достаточное количество воды необходимо, чтобы вывести из организма продукты переработки не самой полезной пищи, она нужна для легкого продвижения по ЖКТ клетчатки и его скорейшего освобождения.
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А чтобы лишние килограммы не прилипли, больше гуляйте на свежем воздухе!
Напомним, что диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые необходимо включить в меню в холодное время года.