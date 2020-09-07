Осторожно, копчености: эксперт раскрыла правду о копченых продуктах

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о скрытой угрозе употребления копченостей

Копченые мясо, рыба и морепродукты - любимые многими деликатесы. На первый взгляд этот способ приготовления кажется просто идеальным - все же абсолютно натурально! Просто дым от просто дерева! Но действительно ли так все просто? Эксперт по похудению и правильному питанию, нутрициолог и фитнес-тренер Катя Медушкина раскрыла правду о копченостях.

Существует три основных способа копчения:

горячее - когда продукт обрабатывается дымом температурой от 45 до 120 градусов

холодное - гораздо более длительное, температура дыма - всего 19-25 градусов

“жидкий дым” - это не совсем копчение, а просто вымачивание продукта в так называемой коптильной жидкости. Этот способ чаще всего используется в массовом промышленном производстве, т.к. более удобен, менее затратен и дает похожий на копчение результат.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Единого мнения, какой из способов менее вреден, до сих пор нет. Дело в том, что при горении древесины с дымом выделяется целый ряд различных веществ, в том числе смолы, альдегиды, фенолы, кислоты, которые как раз и дают консервирующий эффект, но при этом в высокой концентрации вредны для человека. Плюс в составе дыма есть полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые имеют канцерогенные свойства (то есть вызывают онкологические заболевания).

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Жидкий дым - это дистиллят из концентрата коптильного дыма или просто смесь ряда химических веществ, дающих нужный аромат и консервирующий эффект. Считается, что коптильная жидкость не имеет канцерогенных фракций.

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Однако если летучие вещества настоящего дыма оседают в основном на поверхности продукта, то в жидкости продукт вымачивается целиком, и концентрация коптильных веществ значительно повышается. В числе прочего это негативно влияет на ЖКТ.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому сказать, что какой-то способ приготовления копченых продуктов совершенно безвреден, к сожалению, сложно. К тому же это всегда немалое количество соли.

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Поэтому, если вы не готовы отказаться от копченостей совсем, то есть их лучше изредка и понемногу. Тогда количество вредных веществ, попадающих в организм, будет очень незначительным и вреда не нанесет.

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