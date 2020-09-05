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Питание в межсезонье: какие продукты добавить в рацион

Суббота 05 сентября 2020 08:42
Питание в межсезонье: какие продукты добавить в рацион
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Диетолог рассказала, как помочь себе в непростой период смены сезонов

Питаетесь правильно, ведете здоровый образ жизни, и вдруг... стресс, срыв, тяга к вредным продуктам, хочется все бросить и даже поплакать... Что это? Это межсезонье - переходный период от одного сезона к другому. Как лучше питаться в это время и что добавить в рацион, рассказала диетолог Наталья Макиенко.

Замечали, как с изменением времени года меняются вкусы, желания, настроение? В это время еще и дополнительная нагрузка на нервную систему - даже самые сильные девочки могут не выдержать...

Межсезонье продлится с 1 по 15 сентября. По симптомам обычно все нормализуется к 14-19 сентября, в зависимости от чувствительности организма.

Что делать, чтобы помочь себе в ближайшие 2 недели:

1. Добавляйте желтые и оранжевые продукты в рацион: яичный желток, морковь, тыкву, бананы, пшено, например.

Питание в межсезонье: какие продукты добавить в рацион

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Добавляйте антиоксиданты: горький шоколад, замороженные ягоды, зелень.

3. Исключайте переизбыток кофеина и алкоголя. Кофе - 1-2 чашки в день. Алкоголь - 1 бокал сухого вина в неделю.

Питание в межсезонье: какие продукты добавить в рацион

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Добавляйте источники растительных жиров: орехи и урбечи, авокадо, семена и семечки, масла, жирные сорта рыбы.

5. Минимизируйте острые специи и красное мясо. Если есть потребность - выбирайте баранину.

И, как всегда, пейте норму воды. Важно! Вода в текущий период должна быть комнатной температуры или чуть теплой.

Напомним, диетолог Анна Елькина рассказала, как составить сбалансированный рацион и увеличить энергию и бодрость.

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