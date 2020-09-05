Питание в межсезонье: какие продукты добавить в рацион

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог рассказала, как помочь себе в непростой период смены сезонов

Питаетесь правильно, ведете здоровый образ жизни, и вдруг... стресс, срыв, тяга к вредным продуктам, хочется все бросить и даже поплакать... Что это? Это межсезонье - переходный период от одного сезона к другому. Как лучше питаться в это время и что добавить в рацион, рассказала диетолог Наталья Макиенко.

Замечали, как с изменением времени года меняются вкусы, желания, настроение? В это время еще и дополнительная нагрузка на нервную систему - даже самые сильные девочки могут не выдержать...



Межсезонье продлится с 1 по 15 сентября. По симптомам обычно все нормализуется к 14-19 сентября, в зависимости от чувствительности организма.



Что делать, чтобы помочь себе в ближайшие 2 недели:



1. Добавляйте желтые и оранжевые продукты в рацион: яичный желток, морковь, тыкву, бананы, пшено, например.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

2. Добавляйте антиоксиданты: горький шоколад, замороженные ягоды, зелень.

3. Исключайте переизбыток кофеина и алкоголя. Кофе - 1-2 чашки в день. Алкоголь - 1 бокал сухого вина в неделю.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Добавляйте источники растительных жиров: орехи и урбечи, авокадо, семена и семечки, масла, жирные сорта рыбы.

5. Минимизируйте острые специи и красное мясо. Если есть потребность - выбирайте баранину.



И, как всегда, пейте норму воды. Важно! Вода в текущий период должна быть комнатной температуры или чуть теплой.

Напомним, диетолог Анна Елькина рассказала, как составить сбалансированный рацион и увеличить энергию и бодрость.