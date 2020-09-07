Обережно, копченості: експерт розкрила правду про копчені продукти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про приховану загрозу вживання копченостей

Копчені м'ясо, риба і морепродукти - улюблені багатьма делікатеси. На перший погляд цей спосіб приготування здається просто ідеальним - все ж абсолютно натурально! Просто дим від просто дерева! Але чи так усе просто? Експерт по схудненню і правильному харчуванню, нутриціолог і фітнес-тренер Катя Медушкина розкрила правду про копченості.

Існує три основних способи копчення:

гаряче - коли продукт обробляється димом температурою від 45 до 120 градусів

холодне - набагато більш тривалий, температура диму - все 19-25 градусів

"рідкий дим" - це не зовсім копчення, а просто вимочування продукту в так званій коптильної рідини. Цей спосіб найчастіше використовується в масовому промисловому виробництві, т. я. більш зручний, менш витратний і дає схожий на копчення результат.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Єдиної думки, який з способів менш шкідливий, досі немає. Справа в тому, що при горінні деревини з димом виділяється цілий ряд різних речовин, у тому числі смоли, альдегіди, феноли, кислоти, які якраз і дають консервуючий ефект, але при цьому у високій концентрації шкідливі для людини. Плюс у складі диму є поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ), які мають канцерогенні властивості (тобто викликають онкологічні захворювання).

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Рідкий дим - це дистилят з концентрату коптильного диму або просто суміш ряду хімічних речовин, що дають потрібний аромат і консервуючий ефект. Вважається, що коптильна рідина не має канцерогенних фракцій.

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Однак якщо летючі речовини цього диму осідають в основному на поверхні продукту, то в рідині продукт вимочується весь, і концентрація коптильних речовин значно підвищується. Крім того, це негативно впливає на ШКТ.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому сказати, що якийсь спосіб приготування копчених продуктів абсолютно нешкідливий, на жаль, складно. До того ж це завжди чимала кількість солі.

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Тому, якщо ви не готові відмовитися від копченостей зовсім, тобто їх краще зрідка і потроху. Тоді кількість шкідливих речовин, що потрапляють в організм, буде дуже незначним і шкоди не завдасть.

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