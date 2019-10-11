Как определить вес продукта без весов: лайфхаки для худеющих

Взвешивание порций и расчет калорий – один из важных пунктов в процессе похудения. Но не всегда есть под рукой весы, да и иной раз совершенно не хочется усложнять себе жизнь. В таком случает на помощь придут простые лайхаки от эксперта по похудению и правильному питанию Кати Медушкиной, которые опубликовала на странице в instagram. К слову, она же недавно научила, как эффективно избавиться от лишних кило, которые никак не хотят уходить.

Специалист отметила, что измерения "на глаз" она не приветствует, но порой действительно необходима палочка-выручалочка на случай командировки или если в отпуске манит шведский стол, и надо как-то ориентироваться в гастрономическом изобилии. Но если вы хотите скинуть лишние килограммы, то без весов и подсчета калорий не обойтись.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Правило руки

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Представьте, что желудок - это ваш сжатый кулак.

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Примерный объем, который нужно съедать:

Белковая часть (мясо/птица/рыба/творог/) - ваша ладошка БЕЗ пальцев (80-100 г)

Углеводная часть (в готовом виде) - ладонь (150-180 г)

Жиры (масло/орехи/яичный желток/сыр) - большой палец (10-15г)

Овощи - две соединенные ладошки (150-200 г)

Десерт (фрукты или ягоды) - горсть или один фрукт на порцию. Фруктами мы не заменяем приемы пищи!

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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Правило тарелки

Мысленно разделите тарелку на 4 части. Если это обед, то половина тарелки должна быть отведена под овощи, одна четвёртая — на белковые продукты и ещё одна четвёртая — на сложные углеводы. На ужин место углеводов занимают овощи.

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Помимо еды не забывайте контролировать количество воды - от 6 стаканов в день.

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Лучше всего составлять меню сразу на день, а лучше на несколько. Упакуйте порционно и, по возможности, берите с собой обеды и перекусы, так вы будете уверены в количестве съеденных калорий и в качестве еды.

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