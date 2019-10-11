Як визначити вагу продукту без ваг: лайфхаки для тих, хто худне

Зважування порцій і розрахунок калорій – один з важливих пунктів в процесі схуднення. Але не завжди є під рукою ваги, так і інший раз зовсім не хочеться ускладнювати собі життя. У такому випадку на допомогу прийдуть прості лайхаки від експерта по схудненню і правильному харчуванню Каті Медушкиной, які опублікувала на сторінці в instagram. До речі, вона ж недавно навчила, як ефективно позбутися зайвих кіло, які ніяк не хочуть йти.

Фахівець зазначила, що вимірювання "на око" вона не вітає, але деколи дійсно необхідна паличка-виручалочка на випадок відрядження або якщо у відпустці манить шведський стіл, і треба якось орієнтуватися в гастрономічному достатку. Але якщо ви хочете скинути зайві кілограми, то без ваг і підрахунку калорій не обійтися.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Правило руки

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Уявіть, що шлунок - це ваш стиснутий кулак.

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Приблизний обсяг, який потрібно з'їдати:

Білкова частина (м'ясо/птиця/риба/сир/) - ваша долоня БЕЗ пальців (80-100 м)

Вуглеводна частина (в готовому вигляді) - долоню (150-180 г)

Жири (масло/горіхи/яєчний жовток/сир) - великий палець (10-15г)

Овочі - дві сполучені долоньки (150-200 р)

Десерт (фрукти або ягоди) - жменя або один фрукт на порцію Фруктами ми не замінюємо прийоми їжі!

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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Правило тарілки

Подумки розділіть тарілку на 4 частини. Якщо це обід, то половина тарілки повинна бути відведена під овочі, одна четверта — на білкові продукти і ще одна четверта — на складні вуглеводи. На вечерю місце вуглеводів займають овочі.

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Крім їжі не забувайте контролювати кількість води - від 6 склянок на день.

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Краще всього складати меню відразу на день, а краще декілька. Упакуйте порційно і, по можливості, беріть з собою обід і перекуси, так ви будете впевнені в кількості з'їдених калорій і в якості їжі.

Раніше дієтолог Крістіна Шеремьетева розповіла, як "приручити" вечірній апетит.