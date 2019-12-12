Чим небезпечні жорсткі обмеження в їжі: дієтолог розкрила правду про швидке схуднення

Ілюстративне фото (instagram.com/nk.health)

Експерт розповіла, чим загрожує надмірно низька калорійність раціону

Багато хто хоче схуднути як можна швидше і заради цього готові сидіти на жорстких дієтах і сильно обмежувати свій раціон. Однак чи це безпечно для здоров'я? Дієтолог Наталія Кошкіна, яка раніше поділилася простим планом схуднення для кожного, розповіла на своїй сторінці в Instagram, до чого можуть призвести подібні витівки.

Вона розкрила правду про те, чим небезпечні відсутність солодкого і вуглеводів в харчуванні, надмірно низька калорійність та інші жорсткі обмеження, які вимагають на багатьох марафонах схуднення.

1. Уповільнення обмінних процесів.

При поганому харчуванні досить швидко організм переходимо в режим голодування і перестає витрачати енергію. Тобто ви мало їсте, але не худнете. Прикро і безглуздо.



2. Втрата м'язової маси.

При швидкому зниженні ваги і дефіциті білка перше, що страждає – це м'язи. Вони починають розщеплюватися разом із жиром. А це вкрай небажано, так як ваші м'язи – великий споживач енергії. А обсяг м'язової маси дуже важливий з точки зору зниження ваги в довгостроковій перспективі.

Що ви отримуєте при швидкому бездумному схудненні? Ви економите масу тіла переважно за рахунок розпаду м'язів і виведення рідини з організму. Коли ви повертаєтеся до змін харчування, то вага починає теж повертатися – але вже не за рахунок м'язів, а за рахунок жиру! Тобто ви опиняєтеся в гіршій ситуації, ніж були до.

Ілюстративне фото (pexels.com)



3. Порушення харчової поведінки.

Схуднення має бути безпечним не тільки для здоров'я, але і для психіки. Якщо у вас є до цього схильність, то жорсткі обмеження запускають механізм. У ряді випадків це не просто порушення, а РПП. А лікування РПП – це психотерапія тривалістю не один рік.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Але не впадайте у відчай. Ви можете худнути швидко і без наслідків, якщо дуже потрібно. Але за умови грамотної дієтологічної та психологічної підтримки.



Не експериментуйте зі своїм здоров'ям в гонитві за легкою здобиччю! А ще краще наберіться терпіння: працюйте над зміною харчового поведінки, розвивайте здорові звички і отримуйте від цього задоволення.

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