ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Омлет з овочами в мікрохвильовці: рецепт швидкого сніданку

Lite » Їжа 28.12.2018 - 07:06
Омлет з овочами в мікрохвильовці: рецепт швидкого сніданку
Фото: (instagram.com/albya_lifistories)

Коли банальна вівсянка набридла, спробуйте цей варіант

Якщо з ранку вам лінь або немає часу готувати, але поснідати треба обов'язково, вас виручить простий і швидкий рецепт смачного омлету. Адже здоровий і поживний сніданок – запорука початку продуктивного дня.

Коли банальні страви на зразок вівсянки, гречки і сиру вже набридли і хочеться чогось незвичайного, можна приготувати омлет з овочами в мікрохвильовці.

Склад:

  • 2 яйця;
  • 2 столові ложки молока;
  • 2 столові ложки тертого сиру;
  • ½ помідора;
  • ¼ зеленого перцю;
  • сіль — за смаком;
  • мелений чорний перець — за смаком.

Приготування:

Змішайте яйця, молоко, сир, нарізані кубиками помідор і перець.

Приправте спеціями і перелийте в кухоль.

Поставте в мікрохвильову піч на повну потужність на 30 секунд.

Перемішайте і готуйте ще 70-80 секунд, поки омлет не підніметься.

Омлет з овочами в мікрохвильовці: рецепт швидкого сніданкуФото: (womanadvice.ru)

Раніше дієтолог Світлана Фус запропонувала рецепт оригінальної святкової страви – салату з лососем, авокадо і апельсинами.

Також своїм кулінарним новорічних шедевром поділилася телеведуча Лілія Ребрик. Вона написала рецепт незвичайних "суші-шуби", які не нашкодять фігурі.

До речі, переможниця Міс Всесвіт 2018 Катріона Грей ділиться не тільки фото для глянцевих журналів, вона розповідає про своїх численних хобі, і ділиться рецептами простих, але дуже смачних страв. Запечені "Яйця чорізо" - затишний, теплий сніданок, щоб почати свій день правильно.

Відео: РБК-Україна

Супрун розповіла українцям, як спростити готування на Новий рік Без зайвих калорій: пряний морквяно-яблучний кекс
Новини України питаниеедазавтрак
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся