Омлет з овочами в мікрохвильовці: рецепт швидкого сніданку

Коли банальна вівсянка набридла, спробуйте цей варіант
Якщо з ранку вам лінь або немає часу готувати, але поснідати треба обов'язково, вас виручить простий і швидкий рецепт смачного омлету. Адже здоровий і поживний сніданок – запорука початку продуктивного дня.
Коли банальні страви на зразок вівсянки, гречки і сиру вже набридли і хочеться чогось незвичайного, можна приготувати омлет з овочами в мікрохвильовці.
Склад:
Приготування:
Змішайте яйця, молоко, сир, нарізані кубиками помідор і перець.
Приправте спеціями і перелийте в кухоль.
Поставте в мікрохвильову піч на повну потужність на 30 секунд.
Перемішайте і готуйте ще 70-80 секунд, поки омлет не підніметься.
Фото: (womanadvice.ru)
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Відео: РБК-Україна