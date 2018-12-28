Омлет з овочами в мікрохвильовці: рецепт швидкого сніданку

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Коли банальна вівсянка набридла, спробуйте цей варіант

Якщо з ранку вам лінь або немає часу готувати, але поснідати треба обов'язково, вас виручить простий і швидкий рецепт смачного омлету. Адже здоровий і поживний сніданок – запорука початку продуктивного дня.

Коли банальні страви на зразок вівсянки, гречки і сиру вже набридли і хочеться чогось незвичайного, можна приготувати омлет з овочами в мікрохвильовці.

Склад:

2 яйця;

2 столові ложки молока;

2 столові ложки тертого сиру;

½ помідора;

¼ зеленого перцю;

сіль — за смаком;

мелений чорний перець — за смаком.

Приготування:

Змішайте яйця, молоко, сир, нарізані кубиками помідор і перець.

Приправте спеціями і перелийте в кухоль.

Поставте в мікрохвильову піч на повну потужність на 30 секунд.

Перемішайте і готуйте ще 70-80 секунд, поки омлет не підніметься.

Фото: (womanadvice.ru)

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Відео: РБК-Україна