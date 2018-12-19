"Дуже по-новорічному": соковитий м'ясний рулет з ягодами

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Спробуйте приготувати оригінальне м'ясне блюдо, яке вразить ваших гостей

Новорічний стіл за українською традицією повинен бути щедрим і ситним. Євген Клопотенко, відомий український шеф-кухар поділився рецептом м'ясного рулету, який може стати коронним блюдом на святі.

"Соковитий рулет з телятини, з розмариновим відтінком і кисло-солодкими ягодами. Дуже святково. Дуже по-новорічному. Дуже просто. Кизил можна замінити на вишню — буде відмінно", - порадив кулінар.

М'ясний рулет з ягодами

Фото: М'ясний рулет з ягодами (фотографія надана прес-службою Євгена Клопотенко)

Інгредієнти:

Яловичина (ошийок) – 600 г

Гілочка кропу – 2 шт.

Зубчик часнику – 3 шт.

Ягоди Кизилу – 150 г

Оливкова олія – 1 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Для приготування вам буде потрібно:

1. Ошийок зачищаємо від плівок, розрізаємо таким чином, щоб він мав пласку форму, і відбиваємо.

2. Гілочки розмарину протягуємо через м'ясо, рівномірно розподіляємо по шматку м'яса часник, пропущений через часникодавку, солимо і перчимо.

3. Додаємо зверху кизил, чавлений руками і пелюстки чорнобривців, звертаємо м'ясо в рулет і скріплюємо кулінарною ниткою або зубочистками.

4. Поливаємо рулет зверху оливковою олією і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Важливо не пересушити м'ясо, всередині рулет повинен залишитися соковитим і рожевим.

5. Такий м'ясний рулет ідеально подавати з вишневим соусом або гострим соусом чилі. А на гарнір приготуйте картопляне пюре або запечені овочі.

Нагадаємо, що нещодавно Євген Клопотенко розповів, що може бути легкою, смачною і швидкою стравою для свята. Наприклад, таким рішенням може стати салат з грушею і запеченою куркою.

Також ми вже писали про те, що приготувати на новорічну вечерю і як на це витратити мінімум часу. Кілька екстремально швидких, і таких самих смачних рецептів опублікував шеф-кухар Євген Клопотенков своєму блозі Instagram.

Крім того, ми згадували, що український дієтолог перерахувала пункти, які потрібно дотримуватися за новорічним столом, щоб свята пройшли в хорошому самопочутті і настрої.

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